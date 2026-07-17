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TP.HCM dự kiến miễn phí sách giáo khoa toàn thành phố

Thứ Sáu, 10:21, 17/07/2026
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VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi 567 tỷ đồng để miễn phí sách giáo khoa cho học sinh toàn thành phố, bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Nội dung trên được nêu trong báo cáo tại buổi làm việc của đoàn khảo sát của Uỷ ban Văn hoá –Xã hội của Quốc hội với UBND TP.HCM sáng 17/7.

tp.hcm du kien mien phi sach giao khoa toan thanh pho hinh anh 1
Học sinh trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Bến Thành) 

Theo đó, về sách giáo khoa, Thành phố dự kiến từ năm học 2026 - 2027 miễn phí theo hình thức mượn - trả để tái sử dụng nhiều lần cho tất cả học sinh, tổng kinh phí dự kiến 567 tỷ đồng.

Các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bao gồm: Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và Chương trình xóa mù chữ.

Trước đó TP.HCM dự kiến miễn phí sách theo hình thức mượn - trả, trước mắt cho học sinh 3 khối lớp gồm 1, 6, 10 từ năm 2026-2027, sau đó sẽ mở rộng ra nhiều khối lớp và tiến tới toàn bộ học sinh vào năm 2029. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật,…được phát miễn phí hoàn toàn. 

Cùng với đó, nhiều trường của TP,HCM cũng đang khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa ở tất cả khối lớp, thời gian đến hết ngày 19/7.

Tính đến tháng 5/2026, TP.HCM có hơn 3.400 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT. Năm học 2025-2026, Thành phố có hơn 2,5 triệu học sinh.  

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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