English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp

Thứ Tư, 15:47, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ.

Cụ thể, phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó (28/11).

De xuat hoan doi lich lam viec de nghi le ngay van hoa viet nam 4 ngay lien tiep hinh anh 1

Với phép hoán đổi này, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 1 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Ở phương án 2, Bộ Nội vụ nêu rõ, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.

Liên quan đến người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh dịp này, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba, ngày 24/11 theo quy định.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Cơ quan này cũng kiến nghị doanh nghiệp có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐBQH nói gì về phương án cho 328 thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại?
ĐBQH nói gì về phương án cho 328 thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, tổ chức thi lại là giải pháp tốt nhất nhằm bảo đảm quyền lợi cho 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Việc thi lại phải được tổ chức nghiêm túc, minh bạch nhưng không tạo tâm lý trừng phạt; đồng thời bảo đảm công bằng, nhân văn.

ĐBQH nói gì về phương án cho 328 thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại?

ĐBQH nói gì về phương án cho 328 thí sinh THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, tổ chức thi lại là giải pháp tốt nhất nhằm bảo đảm quyền lợi cho 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Việc thi lại phải được tổ chức nghiêm túc, minh bạch nhưng không tạo tâm lý trừng phạt; đồng thời bảo đảm công bằng, nhân văn.

Đề xuất chính sách ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài
Đề xuất chính sách ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (5/8), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đề xuất chính sách ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất chính sách ưu tiên đưa lao động trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (5/8), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đề xuất trả thù lao tương xứng cho già làng, luật sư khi tham gia hòa giải ở cơ sở
Đề xuất trả thù lao tương xứng cho già làng, luật sư khi tham gia hòa giải ở cơ sở

VOV.VN - Sáng nay (5/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp Phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

Đề xuất trả thù lao tương xứng cho già làng, luật sư khi tham gia hòa giải ở cơ sở

Đề xuất trả thù lao tương xứng cho già làng, luật sư khi tham gia hòa giải ở cơ sở

VOV.VN - Sáng nay (5/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp Phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục