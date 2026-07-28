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Lễ Quốc khánh 2/9 nghỉ 5 ngày liên tiếp, người lao động phải làm bù ngày nào?

Thứ Ba, 17:24, 28/07/2026
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VOV.VN - Theo công văn số 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ liên tiếp 5 ngày.

Theo công văn số 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ về thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định dịp lễ Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9.

Cả nước cũng thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ hai, ngày 31/8, sang làm bù vào ngày nghỉ hằng tuần là thứ bảy, ngày 22/8.

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Ảnh minh họa

Như vậy, cùng với ngày nghỉ hằng tuần và nghỉ lễ, cán bộ, công chức được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp này.

Với người lao động khu vực doanh nghiệp, dịp lễ Quốc khánh sẽ được nghỉ thứ tư ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ ba, ngày 1/9 hoặc thứ năm, ngày 3/9.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức, đồng thời khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

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Nguyễn Trang/VOV.VN
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