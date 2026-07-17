Đề xuất nhận chìm lượng lớn bùn nạo vét siêu dự án cảng ở Dung Quất xuống biển

Sau đề xuất nhận chìm một lượng lớn bùn nạo vét xuống khu vực biển để phục vụ dự án cảng Hòa Phát Dung Quất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã thành lập Hội đồng thẩm định và Đoàn kiểm tra thực tế nhằm xem xét toàn diện hồ sơ dự án trước khi quyết định việc cấp các giấy phép liên quan.

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Theo Quyết định vừa được ban hành, việc thành lập các bộ phận chuyên trách được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên biển và hải đảo, đồng thời áp dụng quy trình liên thông thủ tục hành chính của Bộ NN&MT ban hành năm 2025. Mục tiêu là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, đánh giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định toàn bộ hồ sơ dự án, bao gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển và hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để thực hiện hoạt động nhận chìm.

Sau khi hoàn tất thẩm định, Hội đồng sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ NN&MT xem xét, quyết định việc phê duyệt và cấp các giấy phép theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng thẩm định do Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp làm Chủ tịch. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng gồm ông Trần Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, và ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường.

Bên cạnh đó, Bộ NN&MT cũng thành lập Đoàn kiểm tra thực tế để khảo sát hiện trường dự án, kiểm tra tính chính xác của các số liệu, thông tin trong báo cáo ĐTM cũng như các hồ sơ đề nghị liên quan.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo đầy đủ kết quả xác minh cho Hội đồng thẩm định, làm căn cứ đánh giá và xem xét hồ sơ dự án. Trưởng đoàn là ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Việc thành lập Hội đồng thẩm định và Đoàn kiểm tra được xem là bước quan trọng trong quá trình xem xét đề xuất nhận chìm bùn nạo vét của dự án cảng Hòa Phát Dung Quất, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, khoa học và đúng quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng.