Theo quyết định, tỉnh Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển với tổng diện tích khoảng 750 ha, tổng khối lượng tiếp nhận dự kiến hơn 9 triệu m³.

Vùng biển thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Thắng)

Cụ thể, khu vực 1 nằm ngoài phạm vi 6 hải lý, thuộc vùng biển xã Vạn Tường, có diện tích 500 ha, độ sâu từ 62,5 m đến 64,3 m, dự kiến tiếp nhận khoảng 6,5 triệu m³ chất nạo vét.

Khu vực 2 nằm trong phạm vi 6 hải lý, thuộc vùng biển xã Tịnh Khê, có diện tích 100 ha, độ sâu từ 22,2 m đến 26,2 m, khối lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 1 triệu m³.

Khu vực 3 thuộc vùng biển phường Sa Huỳnh, có diện tích 150 ha, độ sâu từ 62,6 m đến 64,9 m, dự kiến tiếp nhận khoảng 1,7 triệu m³.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chủ trì thẩm định, tham mưu việc chấp thuận khu vực nhận chìm; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, hàng năm xây dựng kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường tại các khu vực đã được cấp phép.

Các lực lượng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh và Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động nạo vét, nhận chìm và xử lý vi phạm theo quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu được giao rà soát, đề xuất khu vực tiếp nhận chất nạo vét; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động nạo vét trên địa bàn.