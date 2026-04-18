Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển

Thứ Bảy, 14:34, 18/04/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc công bố danh mục khu vực, địa điểm nhận chìm chất nạo vét ở biển trên địa bàn tỉnh nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động nạo vét, đảm bảo yêu cầu về môi trường và an toàn hàng hải.

Theo quyết định, tỉnh Quảng Ngãi công bố 3 khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển với tổng diện tích khoảng 750 ha, tổng khối lượng tiếp nhận dự kiến hơn 9 triệu m³.

Vùng biển thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Thắng)

Cụ thể, khu vực 1 nằm ngoài phạm vi 6 hải lý, thuộc vùng biển xã Vạn Tường, có diện tích 500 ha, độ sâu từ 62,5 m đến 64,3 m, dự kiến tiếp nhận khoảng 6,5 triệu m³ chất nạo vét.

Khu vực 2 nằm trong phạm vi 6 hải lý, thuộc vùng biển xã Tịnh Khê, có diện tích 100 ha, độ sâu từ 22,2 m đến 26,2 m, khối lượng tiếp nhận dự kiến khoảng 1 triệu m³.

Khu vực 3 thuộc vùng biển phường Sa Huỳnh, có diện tích 150 ha, độ sâu từ 62,6 m đến 64,9 m, dự kiến tiếp nhận khoảng 1,7 triệu m³.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chủ trì thẩm định, tham mưu việc chấp thuận khu vực nhận chìm; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, hàng năm xây dựng kế hoạch quan trắc, giám sát môi trường tại các khu vực đã được cấp phép.

Các lực lượng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh và Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động nạo vét, nhận chìm và xử lý vi phạm theo quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu được giao rà soát, đề xuất khu vực tiếp nhận chất nạo vét; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động nạo vét trên địa bàn.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp: Quảng Ngãi gấp rút gỡ vướng

VOV.VN - Quý I/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt 7,2%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Thực tế cho thấy, hàng loạt “điểm nghẽn” như vướng mặt bằng, chậm xác định giá đất, thiếu vật liệu và phối hợp chưa đồng bộ đang kéo chậm tiến độ nhiều dự án.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Miền Trung UBND tỉnh Quảng Ngãi xã Vạn Tường công bố danh mục khu vực nhận chìm chất nạo vét ở biển
Mưa đá ở Quảng Ngãi khiến nhiều diện tích cây nông nghiệp bị hư hỏng

VOV.VN - Mưa đá liên tiếp tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ) khiến hơn 5 ha cây trồng bị hư hại nặng, nhiều hộ dân thiệt hại lớn.

Quảng Ngãi lập tổ công tác xây dựng quy định bồi thường, tái định cư

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát, tham mưu xây dựng quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi phê duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 24 hơn 2.350 tỷ đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32 đến Km89+513 trên Quốc lộ 24 với tổng mức đầu tư khoảng 2.350 tỷ đồng.

