Đề xuất nới điều kiện đăng kiểm: Nhiều xe “độ” vẫn đủ chuẩn lăn bánh

Thứ Ba, 17:32, 14/04/2026
VOV.VN - Dự thảo Thông tư mới của Bộ Xây dựng đề xuất nhiều trường hợp ô tô thay đổi trang thiết bị nội, ngoại thất nhưng không bị coi là cải tạo, vẫn được cấp chứng nhận đăng kiểm nếu đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật. Quy định được kỳ vọng tạo thuận lợi cho chủ xe và minh bạch hóa hoạt động kiểm định.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cải tạo; cùng kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Dự thảo này sẽ thay thế Thông tư 47/2024/TT-BGTVT.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Trong đó, nhiều trường hợp ôtô độ trang, thiết bị nội, ngoại thất nhưng không coi là cải tạo sẽ được đăng kiểm nếu các hạng mục kiểm tra khác đều đạt.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất quy định cụ thể các trường hợp ô tô thay đổi trang, thiết bị nội thất và ngoại thất nhưng không bị coi là cải tạo. Theo đó, nếu các hạng mục kiểm tra khác đều đạt yêu cầu, phương tiện vẫn được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử và tem kiểm định.

Làm rõ các trường hợp “độ” không bị coi là cải tạo

Dự thảo nêu rõ, đối với trang thiết bị nội thất, các thay đổi như bọc nội thất; thay đổi cơ cấu điều chỉnh ghế; lắp đặt màn hình giải trí, thiết bị âm thanh; camera quan sát, camera hành trình; điều khiển điều hòa; đèn trang trí trong xe… sẽ không bị coi là cải tạo phương tiện.

Về trang bị ngoại thất, các hạng mục như thay đổi cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp viền chắn bùn, cánh gió đuôi, ốp vành bánh xe theo tùy chọn của nhà sản xuất cũng nằm trong diện không phải cải tạo.

Tuy nhiên, các trang bị thay thế phải do nhà sản xuất cung cấp; đồng thời đảm bảo sau khi lắp đặt, kích thước bao (dài, rộng, cao) của xe thực tế không vượt quá 100 mm so với thông số ban đầu. Khối lượng cơ bản của xe cũng không được vượt quá sai số cho phép theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2011/BGTVT.

Bộ Xây dựng đề xuất rõ các trường hợp ô tô thay đổi trang, thiết bị nội thất, ngoại thất nhưng không coi là cải tạo, vẫn được đăng kiểm tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 47/2024 .

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập một số trường hợp thay đổi kết cấu thùng hàng nhưng không bị coi là cải tạo, như: bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng; thay thế tôn bọc dạng phẳng sang dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ; lắp hoặc tháo nắp chắn bụi đối với xe tải tự đổ, rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc; lắp hoặc tháo nắp che khoang chở hàng của xe pickup.

Các chi tiết như bậc bước chân lên xuống, ống xả trang trí, đai bảo vệ đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, cánh lướt gió, mui gió… cũng không bị coi là cải tạo nếu đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Dù vậy, tất cả các thay đổi này đều phải đảm bảo các thông số kỹ thuật cơ bản như kích thước tổng thể, kích thước thùng hàng, khối lượng xe không vượt quá sai số cho phép so với thông tin trên giấy chứng nhận kiểm định.

Tạo thuận lợi cho người dân, minh bạch cho đăng kiểm

Đánh giá về đề xuất này, anh Hồ Huy Thắng (trú tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho rằng việc nâng cấp, “độ” thêm trang thiết bị nội, ngoại thất là nhu cầu phổ biến của nhiều chủ xe.

“Việc quy định rõ các trường hợp không bị coi là cải tạo sẽ giúp chủ xe yên tâm nâng cấp phương tiện mà không lo bị trượt đăng kiểm”, anh Thắng nói, đồng thời cho rằng quy định cũng giúp người dân phân biệt rõ đâu là trường hợp cần chứng nhận cải tạo, đâu là không.

Trong khi đó, đại diện một cơ sở đăng kiểm tại Hà Nội nhận định, việc cụ thể hóa các quy định sẽ giúp các trung tâm đăng kiểm dễ dàng xác định các trường hợp phương tiện đủ điều kiện, tránh tình trạng từ chối không thống nhất.

Theo vị này, quy định mới nếu được ban hành sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm tranh cãi giữa chủ xe và đơn vị đăng kiểm, đồng thời hỗ trợ công tác kiểm định diễn ra thuận lợi hơn.

Phi Long/VOV.VN
Đạp hết ga khi đăng kiểm: Bất đồng giữa Hiệp hội vận tải và cơ quan đăng kiểm

VOV.VN - Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam lần thứ 2 tiếp tục kiến nghị điều chỉnh quy trình kiểm định khí thải xe diesel, cho rằng việc yêu cầu đạp ga tối đa tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật và chưa phản ánh đúng điều kiện vận hành thực tế.

Hiểu đúng về xe bán tải: Không có chuyện “quy định mới” từ Cục Đăng kiểm

VOV.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định việc phân loại xe bán tải (pickup) đã được quy định từ năm 2003, không phải quy định mới; các tranh luận gần đây chủ yếu liên quan đến hạn chế lưu thông nội đô Hà Nội, không thuộc thẩm quyền đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm: Không có cơ sở bỏ quy trình “đạp hết ga” khi kiểm tra khí thải

VOV.VN - Cục Đăng kiểm khẳng định phương pháp kiểm tra khí thải động cơ diesel bằng chu trình gia tốc tự do là tiêu chuẩn đã được áp dụng ổn định trong nhiều năm, mang lại hiệu quả lớn trong việc kiểm soát chất lượng phương tiện và bảo vệ môi trường, do đó không có cơ sở chấp thuận thay đổi theo hướng “đạp nửa ga”.

