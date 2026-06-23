Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2027

Thông tin bên lề phiên họp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng cho biết cơ quan này đồng thuận với nhận định cần thiết phải điều chỉnh tiền lương tối thiểu, với tỷ lệ tăng phù hợp.

Tuy nhiên, ông Phòng cho rằng, tăng lương từ 1/1/2027 sẽ hơi gấp, không đủ thời gian thích ứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Do vậy, đại diện phía người sử dụng lao động đưa ra mong muốn thời điểm điều chỉnh sẽ là 1/7/2027.

“Phiên họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia là để thảo luận kỹ về thời điểm điều chỉnh và mức tăng phù hợp. Hiện VCCI đang thăm dò, chưa đề xuất mức điều chỉnh cụ thể”, ông Phòng cho hay.

Đại diện VCCI cho rằng, hiện tại nhiều doanh nghiệp khó khăn do các yếu tố chủ quan và khách quan. Vì vậy, nếu mức tăng cao quá sẽ khiến các chi phí của doanh nghiệp bị đội lên. Do đó, việc điều chỉnh như thế nào phải cân bằng lợi ích.

Theo ông Phòng, tại cuộc họp này, các bên đang trình bày những nội dung như điều kiện cần thiết và thống nhất điều chỉnh tiền lương tối thiểu ở mức độ phù hợp. Mục đích là duy trì sản xuất, bảo vệ doanh nghiệp, giữ chân lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Về phía đại diện người lao động, Phó Trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thị Thanh Hà cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng tại hội đồng.

Theo đó, phương án 1 là tăng lương tối thiểu vùng ở mức 9,8%. Phương án 2, mức tăng là 8,5%. “Mức tăng theo đề xuất trên là tương đối để đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân, lao động”, bà Hà cho hay.

Theo Phó Trưởng Ban quan hệ lao động mức đề xuất trên dựa trên tăng trưởng về GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), năng suất lao động và các yếu tố tác động đến doanh nghiệp làm căn cứ có đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

Bên cạnh đó, thống kê cho thấy 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng và 24% doanh nghiệp nói sẽ mở rộng sản xuất. Số còn lại ở tình trạng cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, lao động trong khu vực chính thức chọn làm công việc có thu nhập trả lương theo giờ cao hơn. Các khu vực xây dựng, dịch vụ có mức lương trả thực tế cho người lao động khá cao. “Thực tế, lương tối thiểu hiện nay đang lạc hậu so với tình hình thực tế”, bà Hà nhận định.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin thêm, nếu mức độ tăng trưởng GDP như năm 2025 và các yếu tố khác tác động thì việc tăng lương tối thiểu 7,2% từ 1/1/2026 là thấp so với thực tế. Chính vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu nêu trên. Thời điểm đề xuất tăng lương tối thiểu vùng tiếp tục được các bên thảo luận trong phiên họp của hội đồng.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng. Mức lương này tăng 250.000-350.000 đồng/tháng (tương đương tăng 7,2%) so với 2025.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.