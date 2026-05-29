Công đoàn đề xuất tăng mạnh lương tối thiểu vùng sau Đại hội XIV

Thông tin trên được ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nêu tại họp báo về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra chiều 29/5 tại Hà Nội.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, trước thềm Đại hội, tổ chức Công đoàn đã tiếp nhận nhiều kiến nghị của đoàn viên, người lao động liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm và chế độ chính sách.

Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu theo hướng đáp ứng nhu cầu sống cơ bản; giảm thời giờ làm việc từ 48 giờ xuống 44 giờ và tiến tới 40 giờ/tuần; xem xét giảm tuổi nghỉ hưu đối với một số ngành nghề nặng nhọc, độc hại; bổ sung thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động.

Các kiến nghị này sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát, tổng hợp để báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tiền lương tiếp tục là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ người lao động. Thời gian qua, tổ chức Công đoàn đã tích cực tham gia đàm phán, đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình thực tế. Dù bối cảnh kinh tế năm 2025 còn nhiều khó khăn, mức lương tối thiểu vùng vẫn được điều chỉnh tăng 7,2% kể từ ngày 1/1/2026 theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP.

Để xây dựng cơ sở cho việc đề xuất tăng lương, Công đoàn đã triển khai nhiều cuộc khảo sát đối với đoàn viên, người lao động; đồng thời đánh giá các yếu tố liên quan đến chi phí sinh hoạt, thu nhập và điều kiện sống của công nhân lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, những dữ liệu thực tiễn và căn cứ khoa học này là cơ sở để Hội đồng Tiền lương quốc gia xem xét, cân nhắc mức điều chỉnh phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.

“Quan điểm của Tổng Liên đoàn là kiến nghị mức điều chỉnh cao nhất có thể để hỗ trợ người lao động, song vẫn phải bảo đảm doanh nghiệp có điều kiện phục hồi và phát triển”, ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tiếp tục tổng hợp ý kiến, nghiên cứu và hoàn thiện đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng để trình Hội đồng Tiền lương quốc gia xem xét.