Đề xuất thu phí 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức phí từ 900 - 1.300 đồng/km

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh là một trong 13 đoạn tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư được đề xuất mức phí.

Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km, tùy từng tuyến và nhóm phương tiện.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc xây dựng phương án thu phí nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo trì và đầu tư phát triển hệ thống cao tốc trong thời gian tới.

13 tuyến cao tốc dự kiến thu phí gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Theo phương án đề xuất, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC). Trong số các tuyến được đề xuất thu phí, tuyến Vân Phong - Nha Trang có mức thu cao nhất. Với chiều dài 83,35km, mức phí tối đa đối với xe nhóm 1 là 32.625 đồng/lượt và xe nhóm 5 là 130.500 đồng/lượt.

Một số tuyến khác cũng có mức thu đáng chú ý như Vũng Áng - Bùng với mức tối đa 27.063 đồng đối với xe nhóm 1 và 108.252 đồng đối với xe nhóm 5; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có mức thu tối đa lần lượt là 26.262 đồng và 105.048 đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất thu phí sử dụng đối với 13 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức phí từ 900 - 1.300 đồng/km.

Trong khi đó, tuyến Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài ngắn nhất, khoảng 11,47km, với mức phí tối đa 9.750 đồng đối với xe nhóm 1 và 39.000 đồng đối với xe nhóm 5.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng trước đó đã phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Cơ quan này cũng kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được phê duyệt để công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, chính sách miễn giảm và các quy định liên quan tại điểm thu phí cũng như trên cổng thông tin điện tử theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 2/3, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Sau hơn hai tháng vận hành, hệ thống thu phí được đánh giá hoạt động cơ bản ổn định, giao thông thông suốt và tai nạn giảm rõ rệt. Tính đến hết tháng 4, gần 6 triệu lượt phương tiện đã lưu thông trên các tuyến này, mang lại nguồn thu hơn 580 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.