中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất thu phí 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức phí từ 900 - 1.300 đồng/km

Thứ Ba, 15:55, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất thu phí sử dụng đối với 13 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức phí từ 900 - 1.300 đồng/km. Việc thu phí sẽ thực hiện hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng (ETC), tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

De xuat thu phi 13 tuyen cao toc bac - nam, muc phi tu 900 - 1.300 dong km hinh anh 1
Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh là một trong 13 đoạn tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư được đề xuất mức phí.

Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km, tùy từng tuyến và nhóm phương tiện.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc xây dựng phương án thu phí nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo trì và đầu tư phát triển hệ thống cao tốc trong thời gian tới.

13 tuyến cao tốc dự kiến thu phí gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Theo phương án đề xuất, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC). Trong số các tuyến được đề xuất thu phí, tuyến Vân Phong - Nha Trang có mức thu cao nhất. Với chiều dài 83,35km, mức phí tối đa đối với xe nhóm 1 là 32.625 đồng/lượt và xe nhóm 5 là 130.500 đồng/lượt.

Một số tuyến khác cũng có mức thu đáng chú ý như Vũng Áng - Bùng với mức tối đa 27.063 đồng đối với xe nhóm 1 và 108.252 đồng đối với xe nhóm 5; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có mức thu tối đa lần lượt là 26.262 đồng và 105.048 đồng.

De xuat thu phi 13 tuyen cao toc bac - nam, muc phi tu 900 - 1.300 dong km hinh anh 2
Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất thu phí sử dụng đối với 13 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức phí từ 900 - 1.300 đồng/km. 

Trong khi đó, tuyến Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài ngắn nhất, khoảng 11,47km, với mức phí tối đa 9.750 đồng đối với xe nhóm 1 và 39.000 đồng đối với xe nhóm 5.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng trước đó đã phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Cơ quan này cũng kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được phê duyệt để công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, chính sách miễn giảm và các quy định liên quan tại điểm thu phí cũng như trên cổng thông tin điện tử theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 2/3, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Sau hơn hai tháng vận hành, hệ thống thu phí được đánh giá hoạt động cơ bản ổn định, giao thông thông suốt và tai nạn giảm rõ rệt. Tính đến hết tháng 4, gần 6 triệu lượt phương tiện đã lưu thông trên các tuyến này, mang lại nguồn thu hơn 580 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Phi Long/VOV.VN
Tag: cao tốc Bắc Nam thu phí ETC Cục Đường bộ Việt Nam Bộ Xây dựng phí cao tốc thu phí không dừng giao thông hạ tầng giao thông dự án cao tốc cao tốc quốc gia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều tồn tại liên quan thu phí cao tốc từ Lâm Đồng đến Đồng Nai cần sớm khắc phục
Nhiều tồn tại liên quan thu phí cao tốc từ Lâm Đồng đến Đồng Nai cần sớm khắc phục

VOV.VN - Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 7 và Ban Quản lý Dự án Thăng Long về việc khắc phục các tồn tại của hệ thống thiết bị phục vụ công tác thu phí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.

Nhiều tồn tại liên quan thu phí cao tốc từ Lâm Đồng đến Đồng Nai cần sớm khắc phục

Nhiều tồn tại liên quan thu phí cao tốc từ Lâm Đồng đến Đồng Nai cần sớm khắc phục

VOV.VN - Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 7 và Ban Quản lý Dự án Thăng Long về việc khắc phục các tồn tại của hệ thống thiết bị phục vụ công tác thu phí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.

5 tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức thu phí từ 22h tối nay
5 tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức thu phí từ 22h tối nay

VOV.VN - Từ 22h đêm nay (2/3), 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 chính thức tổ chức thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã huy động lực lượng làm việc xuyên đêm, hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và pháp lý để bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt.

5 tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức thu phí từ 22h tối nay

5 tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức thu phí từ 22h tối nay

VOV.VN - Từ 22h đêm nay (2/3), 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 chính thức tổ chức thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã huy động lực lượng làm việc xuyên đêm, hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và pháp lý để bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt.

Chi tiết mức phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam do Nhà nước đầu tư sắp thu phí
Chi tiết mức phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam do Nhà nước đầu tư sắp thu phí

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 tuyến do Nhà nước đầu tư. Các tuyến này sẽ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), tính tiền theo số km phương tiện thực tế lưu thông.

Chi tiết mức phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam do Nhà nước đầu tư sắp thu phí

Chi tiết mức phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam do Nhà nước đầu tư sắp thu phí

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 5 tuyến do Nhà nước đầu tư. Các tuyến này sẽ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), tính tiền theo số km phương tiện thực tế lưu thông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục