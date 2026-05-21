Đề xuất xây dựng cao tốc 4 làn xe nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội

Thứ Năm, 10:38, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Cổ Tiết - Yên Bài với tổng mức đầu tư dự kiến gần 17.500 tỷ đồng.

Theo tờ trình của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, trên tổng thể phạm vi nghiên cứu tuyến Cổ Tiết - Chợ Bến dài hơn 87km, đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Tây từ Cổ Tiết đến Yên Bài (nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội) được đề xuất đầu tư với chiều dài hơn 30km.

Đề xuất gần 17.500 tỷ đồng đầu tư hơn 30km cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua Hà Nội, Phú Thọ.

Tuyến đi qua địa phận hai địa phương gồm tỉnh Phú Thọ với chiều dài hơn 10km và TP Hà Nội dài hơn 20km. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được đề xuất xây dựng theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh. Mặt đường rộng 22,5m, nền đường rộng 32,25m, vận tốc thiết kế đạt 100km/h. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng sơ bộ khoảng hơn 278ha.

Đáng chú ý, đoạn tuyến từ Km367+465 đến Km424+040 đi trùng với tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô sẽ được nghiên cứu đầu tư trong tổng thể dự án đường Vành đai 5 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Theo phương án đề xuất, tổng mức đầu tư dự án gần 17.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Trong cơ cấu tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng chiếm khoảng 9.200 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 4.200 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác hơn 917 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 3.200 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030. Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Cổ Tiết - Yên Bài được đầu tư nhằm hình thành tuyến giao thông liên vùng quan trọng của khu vực kinh tế trọng điểm vùng Thủ đô Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực kết nối, rút ngắn thời gian và quãng đường vận chuyển giữa các trung tâm kinh tế, chính trị, khu công nghiệp trọng điểm phía Bắc với các địa phương trong khu vực.

Dự án cũng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện, nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh, từng bước hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây theo quy hoạch; đồng thời kết nối liên thông với các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác trên các trục CT.02, CT.03 và CT.05.

Phi Long/VOV.VN
Tag: cao tốc Bắc - Nam phía Tây Cổ Tiết - Yên Bài Phú Thọ Hà Nội Bộ Xây dựng đường Hồ Chí Minh Vành đai 5 đầu tư công hạ tầng giao thông cao tốc phía Bắc giao thông liên vùng dự án giao thông
