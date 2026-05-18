Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội hơn 261.000 tỷ đồng

Ký hợp đồng tín dụng hơn 25.400 tỷ đồng cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội

VOV.VN - Ngày 12/1/2026 tại Hà Nội, hợp đồng tín dụng 25.453 tỷ đồng được ký kết để đảm bảo vốn cho Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Agribank đứng đầu trong việc thu xếp vốn, cùng nhiều ngân hàng thương mại lớn, cam kết bảo đảm nguồn lực tài chính cho dự án.