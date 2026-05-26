Đề xuất xử phạt 3 doanh nghiệp hoạt động mô tô nước ở biển Cửa Lò 75 triệu đồng

Ngày 25/5, UBND phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với đại diện 3 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mô tô nước gồm Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên, Công ty Du lịch Đại Dương và Công ty Du lịch Thương mại Dịch vụ liên quan đến các vi phạm trong hoạt động thể thao, giải trí trên biển.

UBND phường Cửa Lò làm việc với 3 doanh nghiệp vi phạm.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, 3 doanh nghiệp đã đưa mô tô nước hoạt động ngoài khu vực được phép, vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 18 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Căn cứ các quy định hiện hành, UBND phường Cửa Lò đã lập biên bản vi phạm đối với 3 doanh nghiệp. Phòng Văn hóa – Xã hội phường Cửa Lò tham mưu, đề xuất mức phạt hành chính mỗi doanh nghiệp 25 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, UBND phường Cửa Lò yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ mô tô nước, không để tái diễn tình trạng hoạt động ngoài khu vực được cấp phép; đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong mùa du lịch hè năm 2026.

Mô tô nước vi phạm vùng hoạt động trên biển được cho phép.

Ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, nếu các doanh nghiệp tiếp tục vi phạm sau khi đã ký cam kết, địa phương sẽ xem xét đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng.

Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm đưa mô tô nước hoạt động ngoài khu vực được phép, di chuyển vào khu vực bãi tắm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách đã diễn ra lâu nay.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên từng bị xử phạt 25 triệu đồng do có hành vi đưa mô tô nước đón, trả khách ngoài bến hoạt động theo quy định tại Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện tại, tại bãi biển Cửa Lò có 3 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ mô tô nước với tổng số 10 phương tiện.