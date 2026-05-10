2 người tại Đồng Tháp tử vong do kích cá và sơ suất khi dùng mô tơ bơm nước

Tối 8/5, anh P.C.D. (sinh năm 2001, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) mang dụng cụ kích điện đi bắt cá nhưng không thấy về nhà nên gia đình đi tìm. Đến khoảng 4h sáng ngày 9/5, gia đình phát hiện anh D. tử vong dưới mương nước cách nhà khoảng 400 m, cùng với thiết bị kích điện bắt cá. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Long phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, làm rõ vụ việc.

Người dân khi sử dụng thiết bị có sử dụng điện trong sản xuất cần đảm bảo an toàn

Ngày 8/5, anh T.T.P. (sinh năm 1992, ngụ khu phố Long Phước, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp) bị điện giật dẫn đến tử vong khi kết nối nguồn điện với mô tơ bơm nước trước nhà. Khi phát hiện vụ việc, người thân trong gia đình nhanh chóng ngắt cầu dao điện, đưa anh T.T.P. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, nhưng nạn nhân đã tử vong. Qua xác minh vụ việc, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ tai nạn do bất cẩn trong quá trình sử dụng điện dẫn đến bị điện giật.

Qua 2 vụ việc trên mọi người dân cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng thiết bị điện nhất là an toàn kỹ thuật để đảm bảo an toàn tính mạng con người.