Thứ Tư, 06:00, 29/04/2026

"Đếm ngược ngày về đích" trên công trường dự án hạ tầng thoát nước ngầm ở Hà Nội

VOV.VN - Dự án hạ tầng thoát nước đang triển khai ở Hà Nội là một trong những công trình hạ tầng quan trọng theo lệnh khẩn cấp, góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế do ngập úng, cải thiện chất lượng sống của người dân. Sau hơn 75 ngày triển khai, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những khối lượng cuối cùng.
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 1
Trong bối cảnh áp lực úng ngập đô thị ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực nội đô và phía Tây Thủ đô, TP Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện loạt dự án hạ tầng thoát nước theo lệnh khẩn cấp, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tiêu thoát nước trước mùa mưa năm 2026 (Ảnh: Công trường thi công bể ngầm ở chợ Hàng Da)
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 2
Ghi nhận thực tế, hàng loạt vị trí thi công hạ tầng thoát nước ngầm của Hà Nội đang "thần tốc" hoàn thiện những khối lượng cuối cùng trước khi về đích. Theo ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, đơn vị được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư 3 dự án với tổng cộng 40 hạng mục triển khai theo cơ chế khẩn cấp. Các hạng mục tập trung vào đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước; cải tạo, xây dựng các trạm bơm tiêu thoát nước tại hồ và khu vực trọng điểm; xây dựng 2 bể điều tiết; đồng thời sửa chữa trạm bơm Yên Sở...
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 3
Ngay từ khi triển khai, các dự án đã được xác định thực hiện theo đúng tinh thần “khẩn cấp”. Trung tâm cùng các nhà thầu đã tổ chức thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”, xuyên ngày nghỉ, lễ, Tết; đồng thời tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, huy động tối đa nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: Công nhân đang hoàn thiện công đoạn lắp máy tại bể ngầm chợ Hàng Da)
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 4
Sau 75 ngày đêm thi công quyết liệt, đến 26/4, 36/40 hạng mục cơ bản hoàn thành, đạt khoảng 95% khối lượng. Nhiều công trình quan trọng đã đủ điều kiện vận hành, chạy thử, bao gồm hệ thống cống, mương thoát nước; các trạm bơm điều tiết mực nước tại hồ và trạm bơm tiêu thoát nước. (Ảnh: Công nhân thi công chống thấm quanh bể ngầm chợ Hàng Da)
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 5
Chia sẻ từ công trường, ông Nguyễn Đức Tú - cán bộ kỹ thuật Ban Chỉ huy công trường (Xí nghiệp 8, UDIC) cho biết, đơn vị thang thi công bể ngầm tại chợ Hàng Da, công trình có dung tích khoảng 2.500m3, đến nay đã hoàn thành hơn 95% khối lượng thi công. Hiện đang gấp rút thi công các hạng mục cuối cùng như lắp đặt tấm đan, chống thấm và kết nối hệ thống đang được gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ, đồng thời đảm bảo hoàn trả mặt bằng phục vụ người dân. 

 

Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 6
Dự kiến bảo đảm đủ điều kiện vận hành, chạy thử, thông tuyến kỹ thuật vào ngày 30/4. Tiếp đó, Trung tâm sẽ cùng các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại như hoàn trả vỉa hè, lắp đặt lan can, trồng cây xanh… để hoàn thành toàn bộ 3 dự án đưa vào khai thác chính thức trước ngày 15/5 nhằm vận hành tiêu thoát nước phục vụ chống úng ngập đô thị trước mùa mưa 2026.
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 7
Cùng với đó, theo ông Võ Phương Nam, Phó Trưởng phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, đơn vị cũng đang triển khai các dự án chống úng ngập cục bộ trên 5 tuyến phố trọng điểm như Nguyễn Trãi, Quang Trung - Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh… dự kiến hoàn thành trong dịp nghỉ lễ 30/4. (Ảnh: Những vị trí thi công còn lại đang dần hoàn thiện trên đường Quang Trung)
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 8
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện Thành phố đang triển khai tổng cộng 12 dự án chống ngập khẩn cấp. Trong đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thực hiện 3 dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai 7 dự án và 2 dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP). (Ảnh: Công trường thi công đoạn Quang Trung - Tràng Thi)
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 9
Nhiều công trình quy mô lớn như cụm công trình đầu mối Yên Nghĩa, cải tạo kênh Thụy Phương, hệ thống cống dọc đường Võ Chí Công… cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trong quý II và III/2026. (Ảnh: Công trường thi công đoạn Quang Trung qua Hồ Xuân Hương)
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 10
Nhiều vị trí trên đường Quang Trung đã hoàn thành thi công, đang trong quá trình hoàn trả mặt bằng đường.
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 11
Ghi nhận trên trục đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) nhiều vị trí quan trọng với khối lượng thi công lớn đã hoàn thành việc hoàn trả mặt đường. Còn một số vị trí đang thi công gấp rút trước khi về đích dịp nghỉ lễ 30/4.
Dem nguoc ngay ve dich tren cong truong du an ha tang thoat nuoc ngam o ha noi hinh anh 12
Không chỉ mang ý nghĩa giải quyết tình trạng úng ngập trước mắt, việc hoàn thành các dự án còn tạo nền tảng quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đây là bước đi cần thiết để Hà Nội nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro từ các hiện tượng thời tiết cực đoan đang có xu hướng gia tăng. Về lâu dài, các dự án này sẽ góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân, giảm thiểu thiệt hại kinh tế do ngập úng, đồng thời nâng cao năng lực quản lý đô thị thông minh. Việc chủ động đầu tư hạ tầng thoát nước cũng thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc xây dựng một đô thị phát triển bền vững, an toàn và thích ứng linh hoạt trước những thách thức của tương lai.
Văn Ngân/VOV.VN
