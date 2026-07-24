Đến năm 2050, cả nước sẽ có 46 tuyến cao tốc với hơn 10.100km

Bổ sung 5 tuyến cao tốc mới

Cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch được điều chỉnh, mạng lưới đường bộ cao tốc cả nước gồm 46 tuyến với tổng chiều dài khoảng 10.106km. Hệ thống quốc lộ được quy hoạch gồm 136 tuyến, tổng chiều dài khoảng 26.340km.

Quy hoạch đường bộ điều chỉnh vừa được công bố xác định đến năm 2050, cả nước có 46 tuyến cao tốc với tổng chiều dài hơn 10.100km.

Đáng chú ý, quy hoạch lần này bổ sung 5 tuyến cao tốc mới; điều chỉnh phạm vi, tiến trình đầu tư và quy mô một số tuyến cao tốc; đồng thời điều chỉnh phạm vi của 12 tuyến quốc lộ và chuyển 36 tuyến quốc lộ về địa phương quản lý.

Theo quy hoạch, trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông có chiều dài khoảng 2.158km, nối từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Đất Mũi (Cà Mau), được quy hoạch từ 4 đến 12 làn xe.

Trục cao tốc Bắc - Nam phía Tây dài khoảng 1.249km, kết nối từ An Tường (Tuyên Quang) đến Châu Thành (An Giang), có quy mô từ 4 đến 6 làn xe.

Ngoài hai trục dọc quốc gia, mạng lưới cao tốc khu vực phía Bắc được quy hoạch 15 tuyến với tổng chiều dài khoảng 2.842km; khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 14 tuyến dài khoảng 1.746km; khu vực phía Nam có 10 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.385km.

Đối với hệ thống vành đai đô thị, quy hoạch xác định Hà Nội có 3 tuyến vành đai với tổng chiều dài khoảng 427km (không bao gồm các đoạn đi trùng cao tốc khác), quy mô 6 làn xe. TP Hồ Chí Minh có 2 tuyến vành đai dài khoảng 299km, quy mô 8 làn xe.

Năm tuyến cao tốc được bổ sung vào quy hoạch gồm Vành đai miền núi phía Bắc, Vành đai trung du phía Bắc, cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo, cao tốc Huế - A Lưới và cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng.

Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Trong đó, Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327km, kết nối từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La, được quy hoạch 4 làn xe và dự kiến đầu tư sau năm 2030.

Vành đai trung du phía Bắc dài khoảng 378km, nối cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với Sơn La. Đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên sẽ được ưu tiên đầu tư trước và sau năm 2030, các đoạn còn lại triển khai sau năm 2030.

Cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85km được quy hoạch từ 4 đến 6 làn xe; cao tốc Huế - A Lưới dài khoảng 45km được định hướng kết nối khu vực phía Tây TP Huế với cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong khi đó, tuyến Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng dài khoảng 141km được quy hoạch 4 làn xe. Đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dự kiến đầu tư trước và sau năm 2030, còn đoạn Gia Nghĩa - Bu Prăng triển khai sau năm 2030.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng điều chỉnh tiến trình đầu tư đối với 7 tuyến, đoạn tuyến cao tốc, trong đó có các tuyến Ngọc Hồi - Gia Nghĩa, Bảo Hà - Lai Châu, Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long, Vũng Áng - Cha Lo, Phú Yên - Buôn Hồ, Nha Trang - Liên Khương và TP Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau.

Địa phương được chủ động đầu tư nếu cân đối được nguồn lực

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài cho biết quy hoạch mạng lưới đường bộ là quy hoạch ngành quốc gia, đóng vai trò định hướng phát triển hệ thống giao thông đường bộ, đồng thời là cơ sở để huy động nguồn lực đầu tư, tăng cường liên kết vùng và kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị, cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không.

Theo quy hoạch, trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông có chiều dài khoảng 2.158km, nối từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Đất Mũi (Cà Mau), được quy hoạch từ 4 đến 12 làn xe.

Ông Nguyễn Thanh Hoài cho biết, điểm mới của quy hoạch điều chỉnh là cho phép các địa phương chủ động đầu tư trước năm 2030 đối với những tuyến được quy hoạch đầu tư sau năm 2030 nếu cân đối được nguồn lực và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

"Quyết định điều chỉnh quy hoạch đồng thời hiệu chỉnh nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn đầu tư và cho phép địa phương chủ động đầu tư trước năm 2030 đối với các tuyến có tiến trình đầu tư sau năm 2030 khi cân đối, bố trí được nguồn lực. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương chủ động hơn trong phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy liên kết vùng", ông Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, để quy hoạch phát huy hiệu quả, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động rà soát, cập nhật các nội dung liên quan vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác; quản lý chặt chẽ quỹ đất, hành lang an toàn đường bộ và không gian phát triển dành cho các tuyến giao thông theo quy hoạch.

Cùng với đó, các địa phương cần xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hợp pháp, triển khai các dự án trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả kết nối vùng và giữa các phương thức vận tải.

Đối với 36 tuyến quốc lộ được điều chuyển về địa phương quản lý, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp cập nhật quy hoạch, thực hiện bàn giao, tiếp nhận và quản lý theo đúng quy định, bảo đảm công tác duy tu, bảo trì và tổ chức giao thông được thực hiện liên tục, an toàn, không ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để hướng dẫn triển khai quy hoạch; đồng thời thường xuyên theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.