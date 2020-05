Dẹp bỏ nạn “cò mồi” thu tiền triệu xếp chỗ ở cửa khẩu Lào Cai

Một số thông tin phản ánh qua đường dây nóng của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai về việc “cò mồi” lộng hành tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, phương án điều tiết phương tiện mới đã được ban hành nhằm dẹp bỏ tình trạng này. Trước kia việc điều tiết phương tiện chủ yếu do lực lượng Biên phòng phụ trách.

Khoảng nửa cuối tháng 4/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai và Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai nhận được các thông tin phản ánh về việc xuất hiện “cò mồi” tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Lợi dụng quy định khống chế tối đa 50 xe đỗ trong sân bãi trước cửa nhà liên ngành chờ giải quyết thủ tục xuất khẩu để đảm bảo an toàn trong phòng, chống Covid-19, đội ngũ “cò mồi” đã “làm giá” với các chủ xe, lái xe để xếp chỗ ưu tiên vào bãi trước.

Hành vi tiêu cực này dẫn đến tình trạng lộn xộn đối với luồng hàng xuất khẩu, xe đến sau chi tiền cho “cò mồi” nghiễm nhiên lại được xếp hàng đi trước.

Xe chở hàng xuất khẩu tập kết trước cửa nhà liên ngành.

Thời điểm giá “cò” đẩy lên cao nhất tới vài triệu đồng/xe. Xe nào không chịu chi bị tụt lùi lại phía sau thời gian dài, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chất lượng hàng hóa nhất là mặt hàng nông sản.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, vào ngày 24/4, UBND tỉnh Lào Cai đã triệu tập cuộc họp với sự tham gia của nhiều ngành liên quan do ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì (ông Hưng mới nghỉ hưu từ 1/5) và đi đến kết luận phải khẩn trương thành lập Tổ công tác liên ngành do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì chịu trách nhiệm điều tiết phương tiện xuất khẩu, yêu cầu phải có sự tham gia của Hải quan thay vì chủ yếu do lực lượng Biên phòng như trước kia.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng một phương án phân luồng, điều tiết xe hàng xuất khẩu trên nguyên tắc có sự giám sát liên ngành của 3 lực lượng gồm Ban Quản lý Khu Kinh tế, Hải quan và Biên phòng. Việc điều tiết chỉ thực hiện từ 7h – 19h hàng ngày khi có đủ cả 3 lực lượng này tham gia. Chỉ những xe hàng được Hải quan xác nhận khai báo Hải quan xong mới được phép vào sân bãi trước cửa nhà liên ngành chờ xuất khẩu.

Theo ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, kể từ 1/5 triển khai phương án mới đến nay, các đường dây nóng của tỉnh không còn nhận thêm thông tin phản ánh nào về tình trạng “cò mồi” ở cửa khẩu.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, Ban cũng bố trí thêm cán bộ ghi nhật ký thời gian xe vào, có camera giám sát trích xuất ngày giờ để xếp xe đúng theo thứ tự.

“Chúng tôi cũng đang đặt vấn đề phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông xây dựng hệ thống quản lý thông minh, có bảng điện tử hiển thị số thứ tự rõ ràng như trong bệnh viện. Đồng thời trên cơ sở phương án mới ban hành, tiếp tục xây dựng thành quy trình điều tiết, phân luồng cụ thể đối với xe xuất khẩu để doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện công khai, minh bạch”, ông Thuận cho biết.

Ông Thuận cho biết thêm, phân luồng, điều tiết muốn hiệu quả còn đòi hỏi cửa khẩu phải thông thoáng. Việc bố trí xe hàng xuất tập kết tại sân trước cửa nhà liên ngành như hiện nay chỉ là giải pháp tình thế, trên diện tích chật hẹp, nhà vệ sinh cũng không có. Thời gian qua, trong khi luồng hàng nhập khẩu đã được giải quyết cơ bản bằng việc bố trí 4 bãi tập kết rộng rãi, tổng diện tích trên 10 hecta thì luồng hàng xuất vẫn gặp khó khăn vì sân bãi phục vụ tập kết hàng hóa xuất khẩu là KB2 mới đang nằm trong quy hoạch./.