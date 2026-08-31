Đi từng nhà, vận động học sinh vùng biển Đắk Lắk đến lớp

Để không em nào phải bỏ học giữa chừng, các trường học và chính quyền địa phương đang kiên trì đến từng nhà, lắng nghe, vận động và tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các em.

Tu sửa Trường THCS Châu Kim Huệ, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk trước năm học mới.

Bước vào năm học mới 2026-2027, Trường THCS Châu Kim Huệ, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk sẽ đón hơn 2.100 học sinh với 48 lớp học. Nhưng ngay trong ngày tựu trường 28/8, không ít các em học sinh các khối lớp 7, 8 và 9 không đến trường. Em Huỳnh Nhật Long, học lớp 7 là một trong 13 học sinh có nguy cơ không trở lại trường trong năm học mới. Ngay khi nắm được thông tin, nhà trường cùng chính quyền địa phương đã kịp thời đến tận gia đình lắng nghe tâm tư, tìm hiểu những khó khăn để cùng gia đình tháo gỡ, giúp em vững tin trở lại lớp, tiếp tục học tập và Long đã thông suốt. Em Huỳnh Nhật Long và bà Nguyễn Thị Kim Chung (mẹ em Long), xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk nói:

"Thầy cô tới và mẹ con nói là ráng đi học cho nên năm nay con sẽ đi học tiếp nữa".

"Giờ mấy thầy cô xuống dưới nhà em cũng cảm ơn mấy thầy cô nhiều, em cũng khuyên cháu nhiều lắm, giờ cháu đi học thì em cũng mừng lắm".

Xây mới phòng học, phòng chức năng trước năm học mới.

Trường THCS Châu Kim Huệ thuộc địa bàn ven biển của tỉnh Đắk Lắk, đa số người dân là ngư dân. Những năm trước, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng tại đây rất đáng lo ngại, nhiều em bỏ để theo gia đình đi làm biển. Riêng đầu năm học 2025-2026, nhà trường có tới 52 học sinh nghỉ học giữa chừng. Theo thầy hiệu trưởng Lê Thịnh Phú, trước thực tế này, năm nay, nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp vận động từ sớm.

"Về công tác vận động, nhà trường thực hiện xuyên suốt trong năm học. Khi có dấu hiệu là chúng tôi thực hiện đi ngay và hàng tuần, hàng tháng đều có báo cáo giám sát về sĩ số học sinh để theo dõi và làm công tác này tốt hơn", thầy Phú nói.

Tu sửa trường học tại xã Tuy An Đông trước năm học mới.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết, bên cạnh công tác tổ chức bộ máy; bố trí, sắp xếp lại đầu mối cơ sở giáo dục và cơ sở vật chất năm học mới, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến tình hình học sinh, trong đó có những biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

"Đưa ra nhiều giải pháp, đặc biệt bằng cái tâm của mình, truyền đạt đến tất cả các cha mẹ và nói cái tốt cái xấu, tương lai của cái em như thế nào và chịu khó thuyết phục liên tục, không phải vì một lần chưa đồng ý mà đi về thì vẫn chưa thành công mà tiếp tục đi tiếp lần 2, lần 3", ông Biên nói.

Thầy cô giáo đến nắm bắt tình hình đến lớp của các em học sinh vùng biển.

Cùng với sự quan tâm của nhà trường, chính quyền cấp xã, việc đảm bảo sĩ số, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở các trường học của Đắk Lắk, còn được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Đắk Lắk. Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên tỉnh giảm các đầu mối cơ sở giáo dục, việc đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh, càng phải đặc biệt quan tâm.

"Phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, bằng tấm lòng, cùng với gia đình và không bỏ cuộc. Đây là một bài toán và bài toán này không phải giải cho hôm nay mà bài toán này giải cho 10 năm nữa", bà An nói.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc tại xã Tuy An Đông và chỉ đạo công tác giáo dục của địa phương.

Với sự nỗ lực chung tay của thầy và trò cùng chính quyền cơ sở, nhà trường quyết tâm giảm thiểu tình trạng bỏ học giữa chừng, giữ vững sĩ số lớp học cho đến cuối năm học. Làm được điều đó cũng chính là trách nhiệm của người lớn đối với tương lai của trẻ em.