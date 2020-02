Dịch corona: Người dân nên hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng

Nhằm tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) tại Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có Công điện, trong đó khuyến cáo người dân cân nhắc trước khi đi lại vì lo ngại virus corona.

Ngành GTVT có khuyến cáo người dân tham giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng nên hạn chế trong thời gian dịch cúm nCoV đang bùng phát.

Theo đó, người dân không thực hiện các chuyến đi không thực sự cần thiết, đặc biệt không đi đến các khu vực được thông báo có dịch khi chưa có trang bị bảo hộ cần thiết; liên hệ với đường dây nóng và tới cơ sở y tế gần nhất theo hướng dẫn nếu có dấu hiệu bị bệnh; chủ động hợp tác chia sẻ đầy đủ thông tin cho nhân viên y tế để điều trị và xử lý hiệu quả.



Trong trường hợp phải sử dụng phương tiện vận tải công cộng (bao gồm cả taxi), người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân cần thiết, bao gồm rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc sát trùng bằng dung dịch sát khuẩn trước, trong (nếu có thể) và sau khi tham gia giao thông;

Sử dụng khẩu trang y tế trước khi lên phương tiện, đến nhà ga, trạm dừng và các nơi tập trung đông người; tránh tiếp xúc với những người bị ho, sốt; khi ho hoặc hắt hơi cần che bằng khăn giấy, bỏ vào thùng rác kín có nắp đậy và rửa tay sạch ngay sau đó.

Bộ GTVT chỉ đạo các các cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên phương tiện và các cảng hàng không, nhà ga, bến xe, bến tàu cần thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân cần thiết để tự bảo vệ mình và cộng đồng; khử khuẩn, lau chùi sạch sẽ các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi…thường xuyên theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đối với phòng làm việc, phòng chờ kín hoặc khoang chở khách của phương tiện không thể mở cửa tạo thông thoáng tự nhiên, cần chỉnh nhiệt độ lên trên 26 độ C (nếu có thể) để hạn chế phát tán của virus corona.

“Các cảng hàng không, nhà ga, bến xe, bến tàu khuyến cáo giảm thiểu số người đón, tiễn hành khách tham gia giao thông,” lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tuân thủ theo các hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và người dân phù hợp với các cấp độ của dịch để bảo đảm an toàn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đối với người dân và lực lượng Công an trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến.

Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cấp huyện, xã trên địa bàn thực hiện toàn diện các giải pháp do các cơ quan trung ương chỉ đạo, khuyến cáo nhằm bảo đảm cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona./.