Điểm chuẩn chính thức lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2023-2024

Chiều nay (1/7), Sở GD-ĐT Hà Nội họp duyệt điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024.

Theo nhận định của nhiều giáo viên, do đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn những năm trước, do đó điểm chuẩn các trường có thể tăng nhẹ so với năm 2022.

Năm nay, Hà Nội có gần 115.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, trong đó chỉ có khoảng 72.000 em được tuyển vào THPT công lập, các em còn lại sẽ vào các trường công lập tự chủ, tư thục, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Năm 2023, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập làm 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thay vì 4 môn thi như quy định của Thành phố. Việc giảm bớt môn thi được TP Hà Nội áp dụng nhằm giảm tải áp lực cho thí sinh trong bối cảnh nhiều năm liền phải học online do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Như vậy điểm thi sẽ được tính theo công thức: Điểm xét tuyển lớp 10 = (Điểm Toán + điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Sau khi có điểm thi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã họp xét duyệt điểm chuẩn các trường THPT trên toàn thành phố.

Cụ thể mức điểm chuẩn các trường THPT công lập nâm 2023 như sau: