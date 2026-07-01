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Điểm môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT: Tỷ lệ bài thi dưới điểm 5 đã vượt ngưỡng 50%

Thứ Tư, 09:15, 01/07/2026
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VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Số liệu thống kê cho thấy, điểm trung bình giảm sâu so với năm 2025 và tỷ lệ bài thi dưới điểm 5 đã vượt ngưỡng 50%.

Diem mon tieng anh tot nghiep thpt ty le bai thi duoi diem 5 da vuot nguong 50 hinh anh 1
Diem mon tieng anh tot nghiep thpt ty le bai thi duoi diem 5 da vuot nguong 50 hinh anh 2

Theo số liệu thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tổng số 334,547 thí sinh tham gia dự thi môn Tiếng Anh năm nay, điểm trung bình toàn quốc đạt 5.07 điểm. Con số này giảm khá sâu so với mức 5.38 điểm của năm 2025. Điểm trung bình của môn thi cũng bị kéo lùi từ 5.25 xuống còn 4.75 điểm. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6, với hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ.

Chung Thủy/VOV.VN
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