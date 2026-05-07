Thi vào 10 Hà Nội: "Chiến thuật" quan trọng để đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nôi đang đến rất gần, trong giai đoạn nước rút, thí sinh cần đặc biệt chú ý về phương pháp ôn tập các môn học, các nội dung kiến thức trọng tâm cần nhớ. TS Đỗ Thị Hồng Liên, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hà Nội đã có những chia sẻ với VOV.VN về phương pháp ôn tập và bí quyết đạt điểm cao môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội.

PV: Thưa cô, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội đang đến rất gần, trong giai đoạn nước rút cô có lưu ý gì với thí sinh về cách ôn tập ôn Tiếng Anh để đạt kết quả cao nhất?

TS Đỗ Thị Hồng Liên: Giai đoạn nước rút này rất quan trọng, thí sinh cần tập trung vào việc ôn luyện có hệ thống và không nên quá lo lắng. Trước hết, các em nên củng cố lại hệ thống kiến thức cơ bản và một số chủ điểm nâng cao trong chương trình tiếng Anh THCS bao gồm những chủ điểm quan trọng về từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm-trọng âm. Bên cạnh đó các em cần ôn luyện theo các loại câu hỏi có trong định dạng bài thi, đặc biệt lưu ý phát hiện những lỗi sai và rút kinh nghiệm, từ đó tập trung ôn luyện cải thiện. Để nâng cao kĩ năng làm bài, các em có thể luyện làm các để thi mẫu dưới áp lực thời gian như bài thi thật để rút kinh nghiệm trong việc phân bổ thời gian hợp lý giữa các phần thi.

TS Đỗ Thị Hồng Liên, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hà Nội

PV: Nội dung đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội thường tập trung vào những kiến thức nào, thưa cô?

TS Đỗ Thị Hồng Liên: Đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội thường tập trung vào kiến thức nền tảng cấp THCS (đặc biệt là lớp 9). Về kiến thức, thí sinh cần nắm vững các cấu trúc ngữ pháp chính đã học như bao gồm các thì động từ, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ hay câu gián tiếp. Các bài tập thường xuyên kiểm tra khả năng sử dụng chính xác các cấu trúc này trong các tình huống cụ thể. Ngoài ra, thí sinh cần có vốn từ vựng phong phú liên quan đến các chủ đề như môi trường, giáo dục, sức khỏe, công nghệ, và các vấn đề xã hội, những từ vựng thường xuyên xuất hiện trong phần đọc hiểu và viết lại câu. Khả năng phân biệt ngữ âm, trọng âm hay sử dụng cách diễn đạt phù hợp trong các tình huống giao tiếp cũng là phần không thể thiếu trong các bài thi vào 10. Phần kỹ năng trong đề thi chú trọng vào khả năng đọc hiểu, yêu cầu thí sinh hiểu và phân tích các đoạn văn ngắn với câu hỏi về ý chính, chi tiết, và từ vựng. Kỹ năng viết lại câu cũng được kiểm tra qua các câu yêu cầu thí sinh sử dụng từ/cụm từ cho trước để thay đổi cấu trúc câu mà không làm thay đổi nghĩa và dạng bài xây dựng câu.

PV: Từ kinh nghiệm ôn thi cho học sinh nhiều năm, theo cô, đâu là những lỗi sai thí sinh thường mắc khi làm bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10? Trong quá trình làm bài, thí sinh cần lưu ý gì để đạt điểm cao?

TS Đỗ Thị Hồng Liên: Trong quá trình làm bài thi môn Tiếng Anh, thí sinh thường mắc phải một số lỗi sai phổ biến. Một trong những lỗi thường gặp là sai ngữ pháp, đặc biệt về thì động từ và các cấu trúc câu đơn lẻ. Các em cũng cần chú ý đến các trường hợp đặc biệt trong các chủ điểm ngữ pháp chính đã học. Thí sinh cũng hay mắc lỗi trong việc chọn từ vựng, đặc biệt là những từ có nghĩa tương tự nhưng không thể thay thế cho nhau trong từng ngữ cảnh cụ thể. Trong phần đọc hiểu, nhiều thí sinh không đọc kỹ câu hỏi hoặc không hiểu đúng ý trong đoạn văn, dẫn đến việc trả lời sai. Bên cạnh đó, khi làm bài viết lại câu, một số thí sinh tuy chọn đúng cấu trúc để viết lại nhưng gặp khó khăn trong việc giữ nguyên nghĩa câu gốc. Để tránh những lỗi này, thí sinh cần luyện tập đầy đủ các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong bài để rút kinh nghiệm từ những lỗi sai thường gặp, chú ý đọc kỹ đề bài. Các em cũng nên dành thời gian kiểm tra lại các câu trả lời của mình để đảm bảo không mắc phải các lỗi sai không đáng có.

PV: Tiếng Anh không chỉ là môn học thông thường mà còn là phương tiện giúp thế hệ trẻ hội nhập, Chính phủ cũng đang đẩy mạnh việc đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2, vậy cô có nhắn nhủ gì với học sinh trong việc học ngoại ngữ?

TS Đỗ Thị Hồng Liên: Việc học Tiếng Anh không chỉ giúp các em vượt qua kỳ thi vào lớp 10 mà còn mở ra cơ hội học hỏi, giao lưu và hội nhập với thế giới. Tiếng Anh là chìa khóa để các em tiếp cận với kiến thức mới, giao tiếp với bạn bè quốc tế và có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Cô mong các em hiểu rằng, học Tiếng Anh là một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực không ngừng. Các em không cần quá lo lắng về những khó khăn ban đầu, hãy tiếp cận Tiếng Anh một cách tự nhiên và từ từ, mỗi ngày một chút. Điều quan trọng là các em phải yêu thích và cảm thấy tự tin khi sử dụng ngoại ngữ này.

PV: Xin cảm ơn cô!