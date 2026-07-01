Điểm thi 2 môn Công nghệ: Công nghiệp tăng mạnh điểm số, Nông nghiệp giảm điểm 10

Môn Công nghệ - Công nghiệp ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cả về quy mô dự thi lẫn chất lượng điểm số. Theo số liệu thống kê, số lượng thí sinh lựa chọn môn thi này đạt 7.209 em, tăng hơn 3,1 lần so với 2.290 em của năm 2025. Cùng với sự gia tăng về quy mô, mặt bằng điểm cũng được cải thiện rõ rệt khi điểm trung bình tăng từ 5,79 lên 6,5; điểm trung vị từ 5,6 lên 6,25 và mức điểm xuất hiện nhiều nhất cũng tăng từ 6,0 lên 6,25.

Đáng chú ý, tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm mạnh từ 34,06% xuống còn 13,69%, trong khi tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên chiếm 36,27% với 2.615 bài thi. Đặc biệt, số bài thi đạt điểm tuyệt đối tăng gấp 10 lần, từ 4 bài năm 2025 lên 40 bài trong năm nay, cho thấy chất lượng làm bài của thí sinh ở môn Công nghệ – Công nghiệp đã có sự cải thiện rõ nét.

Môn Công nghệ - Nông nghiệp ghi nhận sự gia tăng mạnh về quy mô dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 31.079 thí sinh, tăng gần 10.000 em so với năm trước. Tuy nhiên, mặt bằng điểm số có xu hướng giảm khi điểm trung bình từ 7,72 xuống 6,96, tỷ lệ bài thi dưới trung bình tăng lên 6,72%, trong khi tỷ lệ đạt từ 7 điểm trở lên giảm còn 56,14%. Đáng chú ý, số bài thi đạt điểm 10 giảm hơn một nửa, từ 101 xuống 44 bài, cho thấy đề thi năm nay có độ phân hóa cao hơn so với năm 2025.