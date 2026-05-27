Bộ GD&ĐT đề xuất công nhận kết quả các môn học chung giữa các trường nghề

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định quy trình biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo được xây dựng nhằm bảo đảm sự thống nhất, liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo quy định các môn học chung áp dụng trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng gồm: Ngoại ngữ; Năng lực số; Giáo dục chính trị; Pháp luật; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Giáo dục thể chất.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình các môn học chung

Đối với môn Ngoại ngữ, dự thảo nêu rõ ngoại ngữ sử dụng trong đào tạo có thể là tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ phổ biến như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Lào và tiếng Khmer. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ quyết định lựa chọn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu đào tạo thực tế, đồng thời ưu tiên tiếng Anh theo lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Dự thảo cũng quy định cụ thể thời lượng đối với từng môn học theo từng trình độ đào tạo. Trong đó, môn Ngoại ngữ có thời lượng 90 giờ (3 tín chỉ) với trình độ trung cấp và 120 giờ (4 tín chỉ) với trình độ cao đẳng. Môn Năng lực số có thời lượng 45 giờ (2 tín chỉ) đối với trung cấp và 75 giờ (3 tín chỉ) đối với cao đẳng.

Môn Giáo dục chính trị có thời lượng 45 giờ (3 tín chỉ) ở trình độ trung cấp và 75 giờ (5 tín chỉ) ở trình độ cao đẳng. Môn Pháp luật có thời lượng lần lượt là 30 giờ (2 tín chỉ) và 45 giờ (3 tín chỉ).

Đối với môn Giáo dục thể chất, thời lượng được quy định là 30 giờ (1 tín chỉ) ở trình độ trung cấp và 60 giờ (2 tín chỉ) ở trình độ cao đẳng. Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh có thời lượng 45 giờ (2 tín chỉ) ở trình độ trung cấp và 75 giờ (3 tín chỉ) ở trình độ cao đẳng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự thảo là đề xuất công nhận kết quả học tập các môn học chung giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, kết quả học tập mà người học đã tích lũy sẽ được công nhận để xem xét chuyển đổi tương đương khi chuyển ngành, nghề đào tạo hoặc chuyển hình thức học tập.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng, biên soạn, rà soát và cập nhật chương trình, giáo trình.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình các môn học chung; đồng thời biên soạn, thẩm định và ban hành giáo trình các môn Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục Quốc phòng và An ninh để thống nhất sử dụng trong đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

Đối với các môn Ngoại ngữ, Năng lực số và Giáo dục thể chất, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ chủ động xây dựng hoặc lựa chọn giáo trình để thẩm định, ban hành theo chương trình chung của Bộ GD&ĐT.

Theo dự thảo, chương trình và giáo trình các môn học chung sẽ được rà soát, cập nhật định kỳ không quá 5 năm một lần nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và thị trường lao động trong nước, quốc tế.