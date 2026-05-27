English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ GD&ĐT đề xuất công nhận kết quả các môn học chung giữa các trường nghề

Thứ Tư, 16:19, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ GD&ĐT đề xuất công nhận kết quả học tập các môn học chung như Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Pháp luật… giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo thuận lợi cho người học khi chuyển trường, chuyển ngành hoặc hình thức đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư quy định quy trình biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo được xây dựng nhằm bảo đảm sự thống nhất, liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo quy định các môn học chung áp dụng trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng gồm: Ngoại ngữ; Năng lực số; Giáo dục chính trị; Pháp luật; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Giáo dục thể chất.

bo gd Dt de xuat cong nhan ket qua cac mon hoc chung giua cac truong nghe hinh anh 1
Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình các môn học chung

Đối với môn Ngoại ngữ, dự thảo nêu rõ ngoại ngữ sử dụng trong đào tạo có thể là tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ phổ biến như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Lào và tiếng Khmer. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ quyết định lựa chọn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu đào tạo thực tế, đồng thời ưu tiên tiếng Anh theo lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Dự thảo cũng quy định cụ thể thời lượng đối với từng môn học theo từng trình độ đào tạo. Trong đó, môn Ngoại ngữ có thời lượng 90 giờ (3 tín chỉ) với trình độ trung cấp và 120 giờ (4 tín chỉ) với trình độ cao đẳng. Môn Năng lực số có thời lượng 45 giờ (2 tín chỉ) đối với trung cấp và 75 giờ (3 tín chỉ) đối với cao đẳng.

Môn Giáo dục chính trị có thời lượng 45 giờ (3 tín chỉ) ở trình độ trung cấp và 75 giờ (5 tín chỉ) ở trình độ cao đẳng. Môn Pháp luật có thời lượng lần lượt là 30 giờ (2 tín chỉ) và 45 giờ (3 tín chỉ).

Đối với môn Giáo dục thể chất, thời lượng được quy định là 30 giờ (1 tín chỉ) ở trình độ trung cấp và 60 giờ (2 tín chỉ) ở trình độ cao đẳng. Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh có thời lượng 45 giờ (2 tín chỉ) ở trình độ trung cấp và 75 giờ (3 tín chỉ) ở trình độ cao đẳng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự thảo là đề xuất công nhận kết quả học tập các môn học chung giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, kết quả học tập mà người học đã tích lũy sẽ được công nhận để xem xét chuyển đổi tương đương khi chuyển ngành, nghề đào tạo hoặc chuyển hình thức học tập.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng, biên soạn, rà soát và cập nhật chương trình, giáo trình.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình các môn học chung; đồng thời biên soạn, thẩm định và ban hành giáo trình các môn Giáo dục chính trị, Pháp luật, Giáo dục Quốc phòng và An ninh để thống nhất sử dụng trong đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

Đối với các môn Ngoại ngữ, Năng lực số và Giáo dục thể chất, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ chủ động xây dựng hoặc lựa chọn giáo trình để thẩm định, ban hành theo chương trình chung của Bộ GD&ĐT.

Theo dự thảo, chương trình và giáo trình các môn học chung sẽ được rà soát, cập nhật định kỳ không quá 5 năm một lần nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và thị trường lao động trong nước, quốc tế.

screenshot_16.png

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có từ 70% người học có việc phù hợp nhóm ngành

VOV.VN - Quy định mới yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm phù hợp nhóm ngành, nghề đào tạo hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ người học, người đã tốt nghiệp hài lòng với chất lượng đào tạo đạt từ 70% trở lên...

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: giáo dục nghề nghiệp công nhận kết quả học tập trường nghề môn học chung Bộ GD&ĐT
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội sẽ di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp khỏi nội đô
Hà Nội sẽ di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp khỏi nội đô

VOV.VN - Hà Nội sẽ thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ khu vực nội đô lịch sử ra các cực tăng trưởng để hình thành các đô thị đại học tập trung, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Hà Nội sẽ di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp khỏi nội đô

Hà Nội sẽ di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp khỏi nội đô

VOV.VN - Hà Nội sẽ thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ khu vực nội đô lịch sử ra các cực tăng trưởng để hình thành các đô thị đại học tập trung, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Dự kiến các hình thức tuyển sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Dự kiến các hình thức tuyển sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa đăng tải Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Dự kiến các hình thức tuyển sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Dự kiến các hình thức tuyển sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa đăng tải Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp chất lượng, mở, linh hoạt, hiện đại
Xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp chất lượng, mở, linh hoạt, hiện đại

VOV.VN - Hôm nay (31/12), Bộ GD-ĐT và Liên minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định tài chính Dự án “Chương trình giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - EU”.

Xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp chất lượng, mở, linh hoạt, hiện đại

Xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp chất lượng, mở, linh hoạt, hiện đại

VOV.VN - Hôm nay (31/12), Bộ GD-ĐT và Liên minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định tài chính Dự án “Chương trình giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - EU”.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục