Điểm thi Địa lý tốt nghiệp THPT: Phú Thọ dẫn đầu cả nước về điểm 10

Phổ điểm môn Địa lý năm 2026 ghi nhận mức sụt giảm mạnh khi điểm trung bình toàn quốc tụt dốc từ 6.63 xuống còn 5.1 điểm. Do đề thi tăng mạnh độ khó, cả nước có tới 47.008% thí sinh có mức điểm dưới trung bình và số lượng điểm 10 chạm đáy kỷ lục khi chỉ còn vỏn vẹn 56 em.

Nhìn chung, các tỉnh phía Bắc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trên bảng vàng. Ninh Bình xuất sắc dẫn đầu cả nước về điểm trung bình với 5.63 điểm (quy mô 19,506 thí sinh), trong khi Phú Thọ giành ngôi vị quán quân về số lượng điểm 10 với 6 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, theo sau sát nút là Hà Nội và Ninh Bình với số lượng 5 em.