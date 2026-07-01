English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện Biên chuyển giao 45 trạm y tế về chính quyền xã phường quản lý từ ngày 1/7

Thứ Tư, 17:16, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 1/7, tỉnh Điện Biên tiến hành giải thể điểm trạm y tế và chuyển giao 45 trạm y tế xã, phường từ Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo Quyết định số 1393 ngày 30/6 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản công và toàn bộ 67 điểm trạm y tế trực thuộc 45 trạm y tế xã, phường. UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc bàn giao ngay từ ngày 1/7 để bảo đảm hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân diễn ra liên tục, không bị gián đoạn khi mô hình chính quyền địa phương mới đi vào vận hành.

Dien bien chuyen giao 45 tram y te ve chinh quyen xa phuong quan ly tu ngay 1 7 hinh anh 1
Từ ngày 1/7, tỉnh Điện Biên chính thức chuyển giao nguyên trạng 45 trạm y tế xã, phường từ Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.

Cũng theo Quyết định số 1393, tỉnh Điện Biên giải thể 17 điểm trạm y tế thuộc 11 trạm y tế trực thuộc Sở Y tế, gồm: Thanh Minh, Tân Thanh, Him Lam, Thanh Bình, Mường Thanh, Nam Thanh, Noong Bua, Thanh Nưa, Thanh Hưng, Thanh An, Mường Ảng, Búng Lao, Tuần Giáo, Mùn Chung, Pú Nhung, Chiềng Sinh và Nậm Chua.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Y tế chủ trì tổ chức bàn giao viên chức, người lao động, tài chính và tài sản công cho UBND các xã, phường tiếp nhận quản lý. Ngành Y tế tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trạm y tế nhằm duy trì chất lượng khám, chữa bệnh và kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh. Sở Nội vụ được giao tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức, hướng dẫn các địa phương thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các trạm y tế theo quy định mới. Sở Tài chính chủ trì tham mưu điều chỉnh dự toán ngân sách, điều chuyển tài sản công phục vụ việc chuyển giao.

Dien bien chuyen giao 45 tram y te ve chinh quyen xa phuong quan ly tu ngay 1 7 hinh anh 2
UBND các xã sẽ bảo đảm các cơ sở y tế hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh yêu cầu khẩn trương tiếp nhận các trạm y tế, hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm các cơ sở y tế hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

tphcm_sap_xep_lai_de_dua_tram_y_te_den_gan_dan_hon_phuc_vu_tot_hon_anh_kim_dung_1.jpg

TP.HCM sắp xếp 168 trạm y tế trực thuộc xã, phường, đặc khu

VOV.VN - Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế TP.HCM đang sắp xếp lại y tế cơ sở, đưa 168 trạm y tế về trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu và tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực. Việc sắp xếp dự kiến hoàn tất và vận hành từ ngày 1/1/2026.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trạm y tế cấp xã có tối thiểu 2 người/phiên trực, trong đó có 1 bác sĩ/y sĩ
Trạm y tế cấp xã có tối thiểu 2 người/phiên trực, trong đó có 1 bác sĩ/y sĩ

VOV.VN - Nghị định 192/2026/NĐ-CP quy định trạm y tế cấp xã bố trí tối thiểu 2 người/phiên trực (trong đó có tối thiểu 1 người hành nghề thuộc một trong các chức danh: bác sỹ, y sỹ); điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã bố trí tối thiểu 1 người/phiên trực.

Trạm y tế cấp xã có tối thiểu 2 người/phiên trực, trong đó có 1 bác sĩ/y sĩ

Trạm y tế cấp xã có tối thiểu 2 người/phiên trực, trong đó có 1 bác sĩ/y sĩ

VOV.VN - Nghị định 192/2026/NĐ-CP quy định trạm y tế cấp xã bố trí tối thiểu 2 người/phiên trực (trong đó có tối thiểu 1 người hành nghề thuộc một trong các chức danh: bác sỹ, y sỹ); điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã bố trí tối thiểu 1 người/phiên trực.

Các trạm y tế ở Cà Mau thiếu hơn 400 biên chế, trong đó có 14 giám đốc
Các trạm y tế ở Cà Mau thiếu hơn 400 biên chế, trong đó có 14 giám đốc

VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Cà Mau đã sắp xếp các trạm Y tế và hiện có 64 trạm. Thực trạng các trạm đang gặp nhiều khó khăn về nguồn lực.

Các trạm y tế ở Cà Mau thiếu hơn 400 biên chế, trong đó có 14 giám đốc

Các trạm y tế ở Cà Mau thiếu hơn 400 biên chế, trong đó có 14 giám đốc

VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Cà Mau đã sắp xếp các trạm Y tế và hiện có 64 trạm. Thực trạng các trạm đang gặp nhiều khó khăn về nguồn lực.

Tinh gọn trạm y tế xã, nâng hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao
Tinh gọn trạm y tế xã, nâng hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao

VOV.VN - Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lại từ 280 trạm y tế xã, phường, thị trấn còn 92 trạm y tế cấp xã, bảo đảm đúng cơ cấu tổ chức theo quy định và phù hợp với điều kiện, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng địa phương.

Tinh gọn trạm y tế xã, nâng hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao

Tinh gọn trạm y tế xã, nâng hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao

VOV.VN - Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lại từ 280 trạm y tế xã, phường, thị trấn còn 92 trạm y tế cấp xã, bảo đảm đúng cơ cấu tổ chức theo quy định và phù hợp với điều kiện, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng địa phương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục