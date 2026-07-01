Điện Biên chuyển giao 45 trạm y tế về chính quyền xã phường quản lý từ ngày 1/7

Theo Quyết định số 1393 ngày 30/6 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản công và toàn bộ 67 điểm trạm y tế trực thuộc 45 trạm y tế xã, phường. UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc bàn giao ngay từ ngày 1/7 để bảo đảm hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân diễn ra liên tục, không bị gián đoạn khi mô hình chính quyền địa phương mới đi vào vận hành.

Từ ngày 1/7, tỉnh Điện Biên chính thức chuyển giao nguyên trạng 45 trạm y tế xã, phường từ Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.

Cũng theo Quyết định số 1393, tỉnh Điện Biên giải thể 17 điểm trạm y tế thuộc 11 trạm y tế trực thuộc Sở Y tế, gồm: Thanh Minh, Tân Thanh, Him Lam, Thanh Bình, Mường Thanh, Nam Thanh, Noong Bua, Thanh Nưa, Thanh Hưng, Thanh An, Mường Ảng, Búng Lao, Tuần Giáo, Mùn Chung, Pú Nhung, Chiềng Sinh và Nậm Chua.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Y tế chủ trì tổ chức bàn giao viên chức, người lao động, tài chính và tài sản công cho UBND các xã, phường tiếp nhận quản lý. Ngành Y tế tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trạm y tế nhằm duy trì chất lượng khám, chữa bệnh và kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh. Sở Nội vụ được giao tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức, hướng dẫn các địa phương thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các trạm y tế theo quy định mới. Sở Tài chính chủ trì tham mưu điều chỉnh dự toán ngân sách, điều chuyển tài sản công phục vụ việc chuyển giao.

UBND các xã sẽ bảo đảm các cơ sở y tế hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh yêu cầu khẩn trương tiếp nhận các trạm y tế, hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm các cơ sở y tế hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.