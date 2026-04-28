Các trạm y tế ở Cà Mau thiếu hơn 400 biên chế, trong đó có 14 giám đốc

Sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính vào ngày 1/7/2025, ngành Y tế tỉnh Cà Mau đã tiến hành sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở. Từ 164 trạm Y tế và phòng khám đa khoa khu vực, toàn tỉnh đã tổ chức lại thành 64 trạm Y tế xã, phường mới. Các đơn vị này hiện vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã. Thực tế các trạm Y tế của Cà Mau đang đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn nhân lực.

Tại Hội nghị trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của trạm Y tế các xã, phường được UBND tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 28/4, ông Nguyễn Tấn Lực, Phó Giám đốc Sở Y tế Cà Mau đã nêu rõ, hiện 64 trạm Y tế của tỉnh, có 1.695 nhân viên, vẫn còn thiếu tới 407 biên chế so với chỉ tiêu được giao.

Đáng chú ý, có 14 trạm Y tế hiện vẫn trống vị trí giám đốc và 14 trạm không có phó giám đốc. Tình trạng thiếu nhân lực đặc thù rất phổ biến: 31 trạm chưa có kế toán và 55 trạm không có nhân sự phụ trách công nghệ thông tin. Ngoài ra, việc thiếu nhân sự trực thường xuyên tại các điểm trạm cũng đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân địa phương.

Ông Lực cũng chỉ ra, khó khăn về cơ sở vật chất của các trạm sau sáp nhập, về cơ sở vật chất, phần lớn trụ sở hiện nay được hình thành trên cơ sở tiếp nhận, sử dụng lại các công trình cũ đã sáp nhập. Các trạm chưa được đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp đồng bộ, do đó nhiều trạm chưa đảm bảo đầy đủ các phòng chức năng theo quy định, như: phòng hành chính, phòng dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội, hội trường, khu vực dược, thiết bị y tế và cận lâm sàng. Việc bố trí mặt bằng và công năng sử dụng còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc tổ chức và hoạt động chuyên môn.

Về thiết bị, BS Chuyên khoa I Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc trạm Y tế xã Vĩnh Thanh cho biết, hệ thống trang thiết bị y tế tại trạm hiện rất thô sơ. Thực tế, trạm Y tế đang rất cần các máy móc chuyên dùng quan trọng như: máy siêu âm, điện tim, máy xét nghiệm sinh hóa và huyết học. Đặc biệt, trạm có 7 bộ máy vi tính đã sử dụng trên 10 năm, thường xuyên hư hỏng, không đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số. Đặc biệt, nguồn thuốc phục vụ khám bảo hiểm y tế đôi khi không đủ cơ số.

Từ những khó khăn, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã đề xuất UBND tỉnh và các cấp thẩm quyền xem xét bổ sung chỉ tiêu biên chế, đặc biệt cho các vị trí hành chính và kế toán. Đồng thời, ngành y tế kiến nghị cần có sự đầu tư mạnh mẽ hơn vào hạ tầng cơ sở và trang thiết bị y tế thiết yếu. Việc xây dựng định mức kinh phí hợp lý cho các hoạt động y tế dự phòng, đảm bảo danh mục thuốc BHYT và tăng cường tập huấn chuyên môn, công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ cơ sở cũng là những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.