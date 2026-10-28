Điện Biên điều trị thành công 2 ca áp xe trung thất nặng, diễn biến phức tạp

Hai bệnh nhân là anh Lâm Văn Tiêm, 41 tuổi, ở xã Na Son và anh Lò Văn Hạnh, 48 tuổi, ở xã Mường Tùng. Cả hai đều có tình trạng viêm tấy lan rộng, mủ lan xuống vùng trung thất, kèm các triệu chứng khó thở và đau tức ngực.

Việc điều trị thành công 2 trường hợp áp xe trung thất nặng diễn biến phức tạp khẳng định năng lực xử trí các bệnh lý phức tạp tại tuyến tỉnh ở Điện Biên.

Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cấp cứu, nhiều lần chích rạch, dẫn lưu mủ và cắt lọc tổ chức hoại tử. Trong đó, bệnh nhân Lâm Văn Tiêm đã ổn định, ra viện ngày 23/9. Bệnh nhân Lò Văn Hạnh có chuyển biến tích cực, được rút dẫn lưu ngày 27/10, hết sưng nề vùng mặt, ngực và không còn khó thở.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Trọng Việt, Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên: Áp xe trung thất là bệnh lý nhiễm khuẩn nặng, có thể nhanh chóng gây nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, Khoa Răng Hàm Mặt kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân Lò Văn Hạnh

Việc điều trị thành công hai ca bệnh phức tạp tiếp tục khẳng định nỗ lực làm chủ kỹ thuật cấp cứu của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.