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Điện Biên hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang

Thứ Bảy, 08:24, 29/08/2026
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VOV.VN - Sau 81 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ, chiến nhỉ sĩ và các lực lượng tại Điện Biên đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang trên địa bàn, với tổng số hơn 4.600 phần mộ.

Từ ngày 6/6/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các lực lượng triển khai việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 27/8, toàn bộ 4.607 phần mộ đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu.

Trong số này, có 4.341 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã bàn giao cho Viện Pháp y Bộ Quốc phòng để phục vụ công tác xác định danh tính.

Dien bien hoan thanh lay mau hai cot liet si tai 7 nghia trang hinh anh 1
Tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

 

Cụ thể, Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (phường Điện Biên Phủ) khai quật 592 phần mộ, có 579 mẫu đủ điều kiện; Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa), khai quật 2.060 phần mộ, trong đó có 1.929 mẫu đủ điều kiện; Nghĩa trang Liệt sĩ Tuần Giáo khai quật 128 phần mộ, có 117 mẫu đủ điều kiện; Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam (phường Điện Biên Phủ), khai quật 895 phần mộ, với 890 mẫu đủ điều kiện...

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: Quá trình khai quật, lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình, đồng thời bảo đảm an toàn, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh cùng sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Đây là động lực để các lực lượng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất, góp phần tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Dien bien hoan thanh lay mau hai cot liet si tai 7 nghia trang hinh anh 2
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại tỉnh.

Việc hoàn thành khai quật, lấy mẫu hơn 4.600 phần mộ tại 7 nghĩa trang trong 81 ngày được xác định là kết quả nổi bật của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Để kịp thời biểu dương, động viên các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao Giấy khen cho 3 tập thể, gồm Ban Chính sách (Phòng Chính trị), Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuần Giáo, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và 98 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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