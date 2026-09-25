Điện Biên truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao

Sáng 25/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường Điện Biên Phủ mới đây.

Các liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu II, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ; dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong số các hài cốt được quy tập có trường hợp được xác định thông tin ban đầu là liệt sĩ Trần Xuân Đoài, quê quán Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa

Phát biểu tại lễ truy điệu, lãnh đạo tỉnh Điện Biên khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với Điện Biên không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, nhân chứng, gia đình và nhân dân để thu thập thông tin, mở rộng tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường năm xưa; đồng thời đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.

Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

10 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này là kết quả từ quá trình xác minh, thu thập thông tin và tìm kiếm công phu của Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó có những thông tin được người dân chủ động cung cấp.

Từ những thông tin này và qua nhiều bước kiểm tra, xác minh, xác định đủ căn cứ thực tiễn, nhân chứng và thông tin để tổ chức quy tập, ngày 21/9/2026, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã tiến hành quy tập 10 hài cốt liệt sĩ, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao để làm lễ truy điệu, an táng.

Các liệt sĩ được an táng theo nghi thức quân đội

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được quy tập lần này có trường hợp được xác định thông tin ban đầu là liệt sĩ Trần Xuân Đoài, quê quán Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa. Liệt sĩ nhập ngũ năm 1948, hy sinh ngày 19/5/1953 khi mới 23 tuổi.

Những thông tin, di vật còn lại bên hài cốt là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, đối chiếu hồ sơ và thực hiện các bước xác định danh tính.