Đưa liệt sĩ trở về: Hành trình tri ân

VOV.VN - Từ những manh mối ít ỏi, bao năm qua, bà Trần Thị Oanh Lan cùng đồng đội và thân nhân bền bỉ tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
VOV.VN - Chiều nay (23/9), tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức tiếp nhận, bàn giao máy radar xuyên đất từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
VOV.VN - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
VOV.VN - Sáng ngày 22/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tu Mơ Rông phối hợp với xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông.