Thứ Sáu, 06:20, 25/09/2026

Đưa liệt sĩ trở về: Hành trình tri ân

VOV.VN - Từ những manh mối ít ỏi, bao năm qua, bà Trần Thị Oanh Lan cùng đồng đội và thân nhân bền bỉ tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.