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Diễn đàn "nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới"

Thứ Ba, 18:52, 27/10/2026
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VOV.VN - Chiều 27/10, tại Trường THPT Lê Viết Thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng tránh các nguy cơ từ những sản phẩm này cho học sinh.

 

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Xuân Quang cho biết, tình trạng sử dụng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới, đang có xu hướng trẻ hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và sự phát triển của thanh thiếu niên.

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Ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phát biểu tại diễn đàn.

Đáng lo ngại, các sản phẩm này đang len lỏi vào môi trường học đường, trở thành trào lưu trong một bộ phận học sinh, kể cả học sinh nữ. Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân cùng những hạn chế về kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ khiến nhiều em dễ bị lôi kéo.

Trước thực trạng này, diễn đàn tạo không gian để các nhà quản lý, chuyên gia và học sinh cùng trao đổi, nhận diện tác hại của thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện mới; đồng thời chia sẻ giải pháp phòng ngừa, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tại diễn đàn, các diễn giả tập trung phân tích tâm lý tò mò, áp lực đồng trang lứa và những ngộ nhận về mức độ an toàn của các sản phẩm pod/vape. Chương trình cũng cảnh báo nguy cơ các chất cấm bị ngụy trang trong tinh dầu thuốc lá điện tử và những sản phẩm khác, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của người trẻ.

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Tại diễn đàn, học sinh hào hứng tham gia tranh biện, bày tỏ quan điểm về thuốc lá điện tử và các vấn đề liên quan.

Thông qua các câu hỏi giao lưu và tình huống thực tế, học sinh được trao đổi về cách từ chối khi bị bạn bè rủ rê sử dụng thuốc lá điện tử, hỗ trợ bạn có dấu hiệu lệ thuộc và báo tin khi phát hiện hành vi lôi kéo học sinh sử dụng chất cấm. Đại diện nhà trường và lực lượng công an cũng chia sẻ giải pháp phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, bảo đảm an toàn trong và ngoài trường học.

Nhiều học sinh hào hứng tham gia tranh biện, bày tỏ quan điểm về thuốc lá điện tử và đặt câu hỏi với các chuyên gia, khách mời. Những vấn đề được quan tâm gồm tác hại của thuốc lá điện tử, nguyên nhân người trưởng thành vẫn sử dụng thuốc lá và chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

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Hơn 1.000 học sinh tham gia diễn đàn 'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới'

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, mong muốn học sinh nâng cao nhận thức, bản lĩnh trước những cám dỗ, chủ động nói không với thuốc lá điện tử và lựa chọn lối sống lành mạnh. Thay vì tìm đến các sản phẩm có nguy cơ gây hại, các em có thể giải tỏa áp lực qua hoạt động thể thao, nghệ thuật, đồng thời chia sẻ với gia đình, thầy cô khi gặp khó khăn.

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức mong muốn phát huy vai trò chủ động của học sinh trong phòng ngừa thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

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Giải pháp nào hạn chế tác hại của thuốc lá điện tử?

VOV.VN - Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là những sản phẩm mới xuất hiện trong khoảng 10 năm trở lại, bằng chứng khoa học về độc tính và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của các sản phẩm này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, rất nhiều các kết quả bước đầu đã chỉ ra hậu quả đối với sức khỏe của việc sử dụng và tiếp xúc thụ động với “sol khí”/khói của các sản phẩm này.

 

Bá Thăng/VOV.VN
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