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Hà Nội: Phát hiện đơn hàng thuốc lá điện tử hơn 120 triệu đồng nghi hàng cấm

Thứ Tư, 17:15, 07/10/2026
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VOV.VN - Công an xã Dương Hòa, Hà Nội phát hiện, thu giữ hơn 280 lọ tinh dầu cùng nhiều máy, đầu hút thuốc lá điện tử. Giá trị hàng hóa được đối tượng tự khai khoảng 122,9 triệu đồng.

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Dương Hòa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc có dấu hiệu buôn bán hàng cấm.

Trước đó, tại thôn Cát Quế 2, xã Dương Hòa, Công an xã Dương Hòa tiến hành kiểm tra hành chính đối với T.V.T (SN 1985, trú tại thôn Trái Hút, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai). Qua làm việc, T.V.T giao nộp 4 lọ nhựa chứa tinh dầu và 1 đầu hút thuốc lá điện tử.

Xác minh thông tin, T.V.T khai đang chuyển giao đơn hàng từ một người tại chung cư Mastery Heights, thuộc phường Tây Mỗ, Hà Nội.

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Đối tượng N.A.T cùng tang vật bị thu giữ là tinh dầu thuốc lá điện tử

Ngay sau đó, lực lượng Công an xác định N.A.T (SN 1991, trú tại TDP Thống Nhất, phường Tây Mỗ, Hà Nội) là người liên quan và triệu tập đến trụ sở để làm rõ. Thu giữ hàng trăm lọ tinh dầu, thiết bị thuốc lá điện tử

Quá trình làm việc, N.A.T tự giác giao nộp 283 lọ nhựa chứa tinh dầu các loại, 4 máy hút thuốc lá điện tử, 129 đầu hút thuốc lá điện tử và 29 đầu đốt - hút các loại.

Theo thông tin ban đầu, tổng giá trị số hàng hóa trên do N.A.T tự khai là 122,92 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Dương Hòa xác định hành vi của N.A.T có dấu hiệu của tội Buôn bán hàng cấm, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an xã Dương Hòa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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Khởi tố 21 bị can liên quan buôn bán hàng cấm

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 21 bị can trong đường dây buôn bán thuốc, thiết bị y tế dùng trong thẩm mỹ. Cơ quan điều tra thu giữ gần 123.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 74 tỷ đồng; doanh thu của đường dây được xác định trên 500 tỷ đồng.

Danh Thiết/VOV.VN
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