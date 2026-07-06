Điện lực Quảng Ninh xuyên đêm khắc phục sự cố do bão số 1

Hết ngày hôm nay (6/7), ngành điện Quảng Ninh sẽ khôi phục hoàn toàn việc cấp điện cho các khu vực Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên và phần lớn phụ tải tại Móng Cái, Hải Hà.

Ngành điện Quảng Ninh đang nỗ lực khắc phục sự cố mất điện lưới do bão số 1 gây ra

Bão số 1 (Maysak) làm 4 đường dây 22kV mất điện, 20 phân đoạn và nhánh rẽ bị sự cố, đổ, nghiêng; khoảng 80 cột điện hạ thế và trung thế bị gãy, đổ tập trung tại Móng Cái, Hải Hà; nhiều vị trí xà, sứ hư hỏng, đứt dây dẫn trên diện rộng, khiến hơn 57.000 khách hàng khu vực miền Đông Quảng Ninh bị mất điện từ 19h ngày 4/7.

Ngay sau khi bão tan, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã huy động hơn 120 cán bộ, công nhân kỹ thuật cùng vật tư, phương tiện, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt tại các địa bàn thiệt hại nặng. Các lực lượng tập trung phát quang cây xanh, dựng lại cột điện, kéo lại đường dây, ưu tiên khôi phục điện cho các phụ tải thiết yếu, khu dân cư tập trung và các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai và thực hiện nguyên tắc, chỉ đóng điện khi đủ điều kiện an toàn.

Việc khôi phục điện lưới hoàn toàn cần rất nhiều thời gian do hàng loạt cột điện bị gãy đổ

Trong ngày 6/7, điện lực Quảng Ninh tập trung khắc phục các trục chính cùng 13 nhánh rẽ tại Móng Cái và một nhánh rẽ tại Hải Hà, nỗ lực cấp điện sớm nhất cho các khu vực còn lại.

Ông Lê Bá Quyến, Phó Giám đốc Công ty điện lực Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi cũng vừa đi thống kê vừa đi xử lý bởi vì cột hạ thế bị gãy đổ rất nhiều. Bây giờ phải đưa cơ giới, máy móc vào thay cột và xử lý, phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mới đóng điện trở lại. Ở thành phố Móng Cái cũ thì chúng tôi đã đóng diện cơ bản trong ngày hôm qua, chỉ còn tuyến đảo Vĩnh Thực, khu vực nông thôn. Chúng tôi phấn đấu đến cuối giờ chiều, đêm nay sẽ phấn đấu cấp điện trở lại nhưng phải kiểm tra an toàn tuyệt đối mới đóng lại cho hạ thế được".