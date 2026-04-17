Đoàn công tác của Bộ Y tế khảo sát hoạt động của y tế cơ sở Đắk Lắk

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế, đại diện Trạm Y tế xã Ea Phê cho biết, trạm có 20 cán bộ, trong đó có 2 bác sĩ, 5 điều dưỡng, 3 hộ sinh. Năm 2025, trạm thực hiện khám chữa bệnh cho hơn 6.100 lượt người, trung bình 26 lượt/ngày; 100% người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế.

Về công tác y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận 286 ca sốt xuất huyết với 15 ổ dịch và 8 ca tay chân miệng; tất cả đều được xử lý kịp thời, không để lan rộng; Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng ở Ea Phê đạt 95%; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được duy trì ổn định, với tỷ lệ quản lý thai nghén đạt 97%.

Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế (đứng giữa, mặc sơ mi trắng, không đeo kính), trao tượng trưng máy siêu âm, thiết bị y tế cho đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk

Bên cạnh kết quả đạt được, Trạm vẫn đối mặt nhiều khó khăn như thiếu bác sĩ so với quy mô dân số; cơ sở hạ tầng xuống cấp; thiếu trang thiết bị thiết yếu như máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm; hệ thống xử lý rác thải y tế chưa hoàn thiện. Trạm kiến nghị tăng cường bổ sung bác sĩ; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải; trang bị máy móc, thiết bị y tế cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ghi nhận nỗ lực của trạm trong duy trì hoạt động khám chữa bệnh và phòng, chống dịch. Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò “tuyến đầu” của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời đề nghị địa phương rà soát, sắp xếp nguồn lực, tăng cường đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực y tế dự phòng. Các kiến nghị của trạm sẽ được đoàn công tác tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk

Dịp này, Đoàn Công tác của Bộ Y tế đã tặng Trạm Y tế xã Ea Phê 1 máy siêu âm, 1 máy sinh hóa, 1 máy điện tim; trao tặng 100 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trước khi khảo sát tại xã, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk về công tác phát triển nhân lực y tế cho trạm y tế cấp xã. Thông tin buổi làm việc cho biết, hiện toàn bộ 102 trạm y tế trong toàn tỉnh đều đang duy trì hoạt động. Tuy nhiên, đa số trạm gặp khó khăn lớn về nhân lực, nhất là trạng thiếu bác sĩ có trình độ chuyên khoa sâu. Nhiều trạm y tế chưa được cấp lại giấy phép hoạt động sau chuyển giao, công tác tài chính, đấu thầu, bảo hiểm y tế còn gặp lúng túng. Mức lương và phụ cấp đối với viên chức y tế, nhất là tại y tế cơ sở và y tế dự phòng còn thấp, chưa tương xứng với đặc thù công việc, gây khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân lực.