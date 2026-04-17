Đoàn công tác của Bộ Y tế khảo sát hoạt động của y tế cơ sở Đắk Lắk

Thứ Sáu, 17:46, 17/04/2026
VOV.VN - Tiếp tục làm việc tại Đắk Lắk về tình hình hoạt động của tuyến y tế cơ sở, hôm nay (17/4), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã khảo sát, đánh giá thực tế hoạt động tại xã Ea Phê, tặng thiết bị y tế cho trạm Y tế xã.

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế, đại diện Trạm Y tế xã Ea Phê cho biết, trạm có 20 cán bộ, trong đó có 2 bác sĩ, 5 điều dưỡng, 3 hộ sinh. Năm 2025, trạm thực hiện khám chữa bệnh cho hơn 6.100 lượt người,  trung bình 26 lượt/ngày; 100% người bệnh sử dụng bảo hiểm y tế.

Về công tác y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận 286 ca sốt xuất huyết với 15 ổ dịch và 8 ca tay chân miệng; tất cả đều được xử lý kịp thời, không để lan rộng; Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng ở Ea Phê đạt 95%; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được duy trì ổn định, với tỷ lệ quản lý thai nghén đạt 97%.

Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế (đứng giữa, mặc sơ mi trắng, không đeo kính), trao tượng trưng máy siêu âm, thiết bị y tế cho đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk

Bên cạnh kết quả đạt được, Trạm vẫn đối mặt nhiều khó khăn như thiếu bác sĩ so với quy mô dân số; cơ sở hạ tầng xuống cấp; thiếu trang thiết bị thiết yếu như máy siêu âm, điện tim, xét nghiệm; hệ thống xử lý rác thải y tế chưa hoàn thiện. Trạm kiến nghị tăng cường bổ sung bác sĩ; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải; trang bị máy móc, thiết bị y tế cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ghi nhận nỗ lực của trạm trong duy trì hoạt động khám chữa bệnh và phòng, chống dịch. Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò “tuyến đầu” của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời đề nghị địa phương rà soát, sắp xếp nguồn lực, tăng cường đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực y tế dự phòng. Các kiến nghị của trạm sẽ được đoàn công tác tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk

Dịp này, Đoàn Công tác của Bộ Y tế đã tặng Trạm Y tế xã Ea Phê 1 máy siêu âm, 1 máy sinh hóa, 1 máy điện tim; trao tặng 100 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trước khi khảo sát tại xã, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk về công tác phát triển nhân lực y tế cho trạm y tế cấp xã. Thông tin buổi làm việc cho biết, hiện toàn bộ 102 trạm y tế trong toàn tỉnh đều đang duy trì hoạt động. Tuy nhiên, đa số trạm gặp khó khăn lớn về nhân lực, nhất là trạng thiếu bác sĩ có trình độ chuyên khoa sâu. Nhiều trạm y tế chưa được cấp lại giấy phép hoạt động sau chuyển giao, công tác tài chính, đấu thầu, bảo hiểm y tế còn gặp lúng túng. Mức lương và phụ cấp đối với viên chức y tế, nhất là tại y tế cơ sở và y tế dự phòng còn thấp, chưa tương xứng với đặc thù công việc, gây khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân lực.

Bác sĩ Trung ương về trạm xá: Nâng tầm cho y tế cơ sở

VOV.VN - Mô hình hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng vừa được triển khai thử nghiệm, được xem là bước chuyển mới với y tế cơ sở theo định hướng của Trung ương Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau
Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau

VOV.VN - Hệ thống y tế cơ sở vốn là điểm tiếp cận y tế gần dân nhất nhưng tại Cà Mau, tuyến y tế này đang gặp rất nhiều khó khăn. Để tuyến y tế cơ sở thật sự hiệu quả trong bối cảnh sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau cần giải bài toán cả về hạ tầng, thiết bị và nhân lực.

Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau

Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau

VOV.VN - Hệ thống y tế cơ sở vốn là điểm tiếp cận y tế gần dân nhất nhưng tại Cà Mau, tuyến y tế này đang gặp rất nhiều khó khăn. Để tuyến y tế cơ sở thật sự hiệu quả trong bối cảnh sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau cần giải bài toán cả về hạ tầng, thiết bị và nhân lực.

Y tế cơ sở - “chìa khóa” giảm quá tải bệnh viện ngay từ đầu năm
Y tế cơ sở - “chìa khóa” giảm quá tải bệnh viện ngay từ đầu năm

VOV.VN - Quá tải tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội và TP.HCM ngày càng gia tăng do người bệnh dồn lên tuyến trên và năng lực y tế cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu. Nâng cao chất lượng y tế cơ sở được xem là giải pháp then chốt để giảm áp lực cho tuyến trên.

Y tế cơ sở - “chìa khóa” giảm quá tải bệnh viện ngay từ đầu năm

Y tế cơ sở - “chìa khóa” giảm quá tải bệnh viện ngay từ đầu năm

VOV.VN - Quá tải tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội và TP.HCM ngày càng gia tăng do người bệnh dồn lên tuyến trên và năng lực y tế cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu. Nâng cao chất lượng y tế cơ sở được xem là giải pháp then chốt để giảm áp lực cho tuyến trên.

Cà Mau: Y tế cơ sở đang gặp khó từ nhân lực đến nguồn lực
Cà Mau: Y tế cơ sở đang gặp khó từ nhân lực đến nguồn lực

VOV.VN - Ngày 4/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu, đã có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau. Thực trạng y tế cơ sở của địa phương đang gặp nhiều khó khăn.

Cà Mau: Y tế cơ sở đang gặp khó từ nhân lực đến nguồn lực

Cà Mau: Y tế cơ sở đang gặp khó từ nhân lực đến nguồn lực

VOV.VN - Ngày 4/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu, đã có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau. Thực trạng y tế cơ sở của địa phương đang gặp nhiều khó khăn.

