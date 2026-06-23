Doanh nghiệp Đà Nẵng cần tuyển dụng hơn 13.000 lao động tại Ngày hội việc làm

Ngày hội việc làm lần này có 178 doanh nghiệp, đăng ký tuyển dụng hơn 13.000 vị trí việc làm. Trong đó 84 doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố và 94 doanh nghiệp trực tiếp tham gia phỏng vấn, tuyển dụng với nhu cầu hơn 5.900 vị trí.

Doanh nghiệp tư vấn việc làm cho người lao động

Các ngành nghề cần tuyển dụng tập trung ở nhiều lĩnh vực như: giáo dục- đào tạo và nhân lực, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải, logistics và hàng không. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn có nhu cầu tuyển dụng các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, marketing, kinh doanh, thương mại, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Nhiều sinh viên, người lao động đăng ký việc làm tại ngày hội

Trong khuôn khổ Chương trình, Đại học kinh tế- Đại học Đà Nẵng đã ký kết với 8 doanh nghiệp nhằm kết nối giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động, tạo cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề và việc làm cho sinh viên.

Các đơn vị ký kết hợp tác

Ngày hội việc làm thu hút đông đảo sinh viên và người lao động

Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết: “Qua rà soát nhu cầu thị trường lao động của thành phố, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào thành phố Đà Nẵng tương đối cao, năm nay tăng đột biến so với các năm. Sắp tới, phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai các sàn giao dịch việc làm đưa cơ hội việc làm đến cho lao động miền núi, phía Tây của thành phố Đà Nẵng”.