Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, nhiều đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh làm rõ việc doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất ra khu vực cầu Đen, Đầm Thị Nại. Sự việc này đã ảnh hưởng luồng lạch tàu thuyền ra vào đánh bắt thủy sản, gây bức xúc trong nhân dân.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho rằng, khu vực đổ đất tại cầu Đen thuộc Dự án khu cảng xăng dầu và kho bãi Tổng hợp Bình An, do Công ty Cổ phần Xăng dầu Bình An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cho phép đầu tư vào năm 2014. Dự án cũng đã được UBND tỉnh xin ý kiến của Bộ Giao thông - Vận tải và Bộ Công Thương.

Một góc đầm Thị Nại, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định bị đổ đất san lấp.

Theo tiến độ đăng ký, đến quý 4 năm 2018, Dự án mới triển khai thi công. Tuy nhiên, phía Công ty Cổ phần Bình An có văn bản gửi UBND tỉnh xin thi công đổ đất trước. UBND tỉnh Bình Định đã có công văn giao Sở Xây dựng hướng dẫn. Thế nhưng, khi ngành chức năng đang trong quá trình hướng dẫn thủ tục thì đơn vị đã tự ý đổ đất san lấp.

Người dân bức xúc việc san đổ đất lấp đầm Thị Nại sẽ gây cản trở tàu thuyền ra vào, mất an toàn giao thông.

"Về việc xin triển khai thi công dự án Khu cảng Xăng dầu kho bãi Tổng hợp Bình An, Sở đã gửi cho UBND tỉnh và UBND tỉnh có văn bản giao Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện hồ sơ thiết kế, thẩm định, phê duyệt, để triển khai thi công xây dựng, trước mắt là công tác san lấp mặt bằng dự án"- ông Nguyễn Thúc Đĩnh cho biết:

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị nói rõ là ai phê duyệt, ai đề nghị lên Bộ? Phê duyệt đầu tư cảng như thế nào? Ai cho phép doanh nghiệp ngang nhiên đổ đất lấp đầm Thị Nại?

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trả lời chất vấn.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, quy hoạch cảng Đống Đa có từ năm 2010 do ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh lúc đó ký quyết định.

Đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đề nghị làm rõ trách nhiệm khi doanh nghiệp tự ý đổ đất lấp đầm Thị Nại

Theo quy hoạch, cầu cảng dài 90m nhô ra Đầm Thị Nại. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cho bổ sung thêm cảng xăng dầu hóa lỏng. Đến bây giờ, nhà đầu tư vẫn đang làm thủ tục. Tuy nhiên, khi chưa có thiết kế kỹ thuật phê duyệt chính thức, chủ đầu tư đã cho đổ đất, trách nhiệm này thuộc về Sở Xây dựng phải kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Hồ Quốc Dũng cho biết, tỉnh sẽ xem xét, rà soát lại hồ sơ qui hoạch Cảng.

"Sở Xây dựng đi kiểm tra việc này để cho doanh nghiệp đổ đất khi chưa có thiết kế phê duyệt chính thức. Việc này trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng phải thực hiện kiểm tra nghiêm túc. Chúng tôi xem xét trên cơ sở hồ sơ từ các năm trước, cân nhắc kỹ, nhất là đánh giá tác động môi trường cụ thể để triển khai cảng Đống Đa cho phù hợp./.

Xử phạt doanh nghiệp xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn VOV.VN - Thanh tra Bộ GT-VT phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo vừa phát hiện làm rõ hành vi lấn chiếm hành lang an quốc lộ 50.