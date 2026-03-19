Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm hỏng nhà dân ở Quảng Trị

Khoảng 11h30 ngày 18/3, trong quá trình nổ mìn khai thác đá tại mỏ của Công ty cổ phần 207, thuộc thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, đá bay vào khu dân cư và khu nghĩa trang gần đó.

Mỏ khai thác đá của Công ty cổ phần 207

Nhà của bà Đoàn Thị Hoa cách mỏ đá khoảng nửa cây số. Buổi trưa khi bà đang nấu cơm thì nghe tiếng nổ lớn, lúc sau có tiếng đá rơi xuống mái nhà. Sau đó, bà phát hiện một hòn đá to cỡ viên gạch xây xuyên thủng mái tôn, rơi xuống giường tầng trên. Kiểm tra mái nhà thì phần tôn lợp fibro xi-măng bị vỡ.

Đá xuyên thủng mái nhà rơi xuống giường ngủ của dân

Theo bà Đoàn Thị Hoa, mỏ đá hoạt động nhiều năm nay, nằm sát khu dân cư. Ngoài bụi và tiếng ồn thì việc nổ mìn 2 lần mỗi ngày làm người dân lo sợ khi đá văng trúng nhà, trúng người. “Lúc đó nghe tiếng mìn nổ, tôi thấy có 5 viên đá văng vào tại phòng ngủ của tôi làm tôi rất sợ nên ôm đầu rồi chạy ra ngoài sân, chạy ra thì thấy đá văng tứ tung. Mọi khi thì đá văng ra phía ngoài sân, ngoài vườn nhưng lần này xảy ra sự việc rất nghiêm trọng”.

Mái nhà bị thủng lỗ to do đá lớn rơi xuống

Nhà bà Nguyễn Thị Lài, thôn Tiên Phong cũng ở gần mỏ đá này. Khi bà vừa đi làm về thì nghe tiếng nổ, đá rơi xuống vườn và mái nhà. Một hòn đá lớn đã xuyên thủng mái tôn, đường kính lỗ thủng khoảng 20 cm, đá rơi xuống trúng giường. Rất may lúc đó trong nhà bà Lài không có ai nghỉ trưa. Tình trạng đá văng đã xảy ra nhiều lần, bà con đã từng phản ánh với chính quyền và các đoàn kiểm tra đã về làm việc, nhưng sự việc vẫn tái diễn.

Sau mỗi lần nổ mìn phá đá, tường nhà lại xuất hiện vết nứt lớn hơn

Bà Nguyễn Thị Lài lo ngại, nhiều hòn đá lớn cũng rơi xuống đường ray, nhân viên tuần đường phải dọn dẹp để đảm bảo an toàn chạy tàu. “Nhà tôi ở đây hơn chục năm rồi, mỗi lần mỏ đá nổ mìn thì gia đình rất lo lắng vì làm cho nhà cửa rung chuyển, xuất hiện các vết nứt trên tường nhà dần dần lớn hơn, đá văng trên mái nhà nghe sàn sạt. Gia đình luôn sống trong tình trạng bất an nhưng không biết làm thế nào”.

Đá rơi xuống tận đường ray tàu hỏa

Sau khi nhận tin báo, UBND xã Nam Ba Đồn đã chỉ đạo Công an xã, phòng Kinh tế và Trưởng thôn Tiên Phong đến hiện trường xác minh. Vụ nổ mìn khai thác đá đã làm 5 nhà dân bị thủng mái, vỡ ngói, nhiều hộ khác bị đá rơi vào vườn, một số lăng mộ hư hỏng. Chính quyền xã Nam Ba Đồn đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Xã cũng báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị để phối hợp làm rõ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục.

Đá nhỏ rơi xuống xung quanh nhà dân, khu vực sân vườn

Ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn cho biết, mỏ đá của Công ty cổ phần 207 được cấp phép khai thác từ năm 2011, diện tích 4,9 ha, thời hạn khai thác 30 năm: “Tôi đã lên hiện trường trực tiếp kiểm tra thì thấy số lượng đá văng ra ở nhà dân và ở phía đường tàu, có tính chất đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Ở khu vực lăng mộ người quá cố có một số bị hư hỏng do đá văng. Hiện nay, chúng tôi đã lập tổ thống kê tài sản thiệt hại, yêu cầu đơn vị khai thác phối hợp cơ quan chức năng để ổn định tình hình trong nhân dân”.