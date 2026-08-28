Đội K53 xuất quân thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia

Đội K53 là đơn vị thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2026-2027.

Mùa khô 2026-2027, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi gồm 67 cán bộ, chiến sĩ, được chia thành 3 bộ phận, thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh Chămpasắc, Attapư, Sê Kông của Lào và tỉnh Ratanakiri của Campuchia; đồng thời tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi tiễn cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tỉnh lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh Vân Tuyền.

Đội K53 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương của Lào, Campuchia để khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quân khu 5 cùng các đại biểu

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Đội K53 và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng thu thập, xác minh, xử lý thông tin; đổi mới phương pháp, tổ chức tìm kiếm linh hoạt, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn. Đồng thời, tranh thủ tối đa sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh của Lào, Campuchia; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị; giữ nghiêm kỷ luật và chấp hành đúng pháp luật Việt Nam, pháp luật và quy định của nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.