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Người lính tham gia xây trường học nơi biên giới Quảng Ngãi

Thứ Tư, 06:10, 26/08/2026
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VOV.VN - Giữa những ngày mưa nắng thất thường nơi biên giới tỉnh Quảng Ngãi, những người lính không ngại gian khó, chung tay xây dựng trường học mới. Các cán bộ, chiến sĩ cùng công nhân, kỹ sư bám sát công trường, chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành công trình để kịp đón học sinh vào khai giảng năm học mới.

 

Những ngày cuối tháng 8/2025, mưa liên tục trút xuống khu vực xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Những tấm bạt lớn được căng lên che chắn các khu vực đang thi công. Tiếng máy móc xen lẫn tiếng người gọi nhau. Cán bộ, chiến sĩ cùng công nhân đang khẩn trương vận chuyển vật liệu, thi công những hạng mục còn lại để chuẩn bị khánh thành trường mới.

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Vận chuyển vật liệu.

Giữa công trường ngổn ngang vật liệu, màu xanh quân phục nổi bật bên những dãy nhà đang dần hoàn thiện. Họ khiêng, vác, vận chuyển, dọn dẹp, hỗ trợ thợ xây và lắp đặt trang thiết bị, giúp sức để ngôi trường sớm hoàn thành.

Người lính giữa công trường

Hơn nửa tháng nay, một ngày làm việc của Trung sĩ Phạm Hoàng Đăng Khoa, Đại đội Bộ binh 189, Trung đoàn Bộ binh 990, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu từ 7 giờ sáng. 

"Tôi thấy vinh dự khi được cấp trên tin tưởng và giao trách nhiệm phụ giúp xây trường. Trong những ngày tới, tôi vẫn cố gắng hết sức để đảm bảo các em kịp thời có trường mới để đi học" - Trung sĩ Phạm Hoàng Đăng Khoa chia sẻ.

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Công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở

Trung đội 1, Đại đội Bộ binh 189, Trung đoàn Bộ binh 990, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cơ động 20 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ các đơn vị thi công trường liên cấp vùng biên giới. Người phụ hồ, người bốc vác, người vận chuyển trang thiết bị, người lắp ráp bàn ghế. Mưa xuống thì chuyển vào trong, trời tạnh lại tiếp tục ra làm ngoài công trường. Những người lính không quản ngại khó khăn đã cùng công nhân, kỹ sư chạy đua với tiến độ. 

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Bộ đội hỗ trợ xây dựng trường học biên giới Quảng Ngãi

Thượng úy A Hơn, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội Bộ binh 189, Trung đoàn Bộ binh 990, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Mặc dù mưa gió, điều kiện thời tiết khó khăn, đơn vị cũng đã hỗ trợ các lực lượng thi công như phụ hồ, bốc vác các vật dụng, trang thiết bị. Đơn vị tiếp tục phụ giúp các đơn vị thi công và nhà thầu trong công trình. Đơn vị cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Chạy đua với thời gian, đón học sinh đến trường

Không khí làm việc trên công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông đang hết sức khẩn trương. Khoảng 310 công nhân đang có mặt tại đây. Người hoàn thiện phòng học, người lắp đặt thiết bị, người vệ sinh, người vận chuyển vật tư. Các phần việc được triển khai đồng thời để đưa công trình vào sử dụng trong năm học mới.

Đến nay, công trình đạt hơn 95% khối lượng. Nhà thầu đã huy động nhân lực từ nhiều công trình, địa bàn khác về xã Dục Nông, tăng ca, tăng kíp, tăng giờ làm việc và căng bạt che chắn, tận dụng tối đa thời gian thi công khi thời tiết không thuận lợi. Các khối công trình được ưu tiên hoàn thiện gồm một khối nhà hiệu bộ, ba khối nhà trung học cơ sở, hai khối ký túc xá học sinh và nhà ăn. 

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Các chiến sĩ Đại đội Bộ binh 189, Trung đoàn Bộ binh 990, Bộ Chỉ huy Quân sự

Thượng tá Vũ Thanh Khương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, thuộc Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng, Chỉ huy trưởng kiêm Trưởng Ban điều hành dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông cho biết, đơn vị đang nỗ lực hoàn thành công trình trước ngày khai giảng năm học mới:

“Công trình về cuối gấp rút và có rất nhiều công việc cần phải huy động nhân lực. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hỗ trợ cho công trình 18 cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần thúc đẩy tiến độ. Hiện nay, theo chỉ đạo của tỉnh cũng như của chủ đầu tư, chúng tôi đang tập trung vào 7 khối học, bao gồm 1 khối nhà hiệu bộ, 3 khối nhà trung học cơ sở, 3 khối nhà lý thuyết. Ngoài ra, 2 ký túc xá học sinh và nhà ăn cũng được tập trung hoàn thiện, đảm bảo để khai giảng sẽ đưa vào hoạt động, đưa vào sử dụng”, Thượng tá Vũ Thanh Khương nói. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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