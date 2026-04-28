Đổi mới sáng tạo và Đối thoại tháng 5 - điểm nhấn của Tháng Công nhân tại TP.HCM

Tối 28/4, Liên đoàn Lao động TP.HCM chính thức khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, gắn liền với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, nhấn mạnh các cấp công đoàn đang nỗ lực quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi gặp gỡ công nhân thành phố trước đó: Việc chăm lo cho người lao động không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ trước mắt, mà phải tạo ra việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống, giúp họ an tâm gắn bó lâu dài.

Liên đoàn Lao động TP.HCM nhận cờ thi đua (Ảnh: CTV Nguyễn Dư)

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tháng Công nhân năm nay sẽ không chỉ là đợt hoạt động cao điểm mà hướng tới tạo ra sự chuyển biến thực chất, bền vững xuyên suốt cả năm.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động TP.HCM tập trung triển khai 7 chương trình trọng tâm, hướng mạnh về cơ sở.

Điểm nhấn là việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; khuyến khích công nhân đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất. Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh những tấm gương công nhân tiêu biểu vượt khó.

Công nhân nhận quà tại Chương trình Khai mạc Tháng Công nhân 2026 (Ảnh: CTV Nguyễn Dư)

Bên cạnh đó, chương trình “Đối thoại tháng 5” tiếp tục được triển khai, tạo diễn đàn trực tiếp để người lao động chia sẻ tâm tư với doanh nghiệp và chính quyền, qua đó giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng.

Các hoạt động chăm lo phúc lợi, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân tai nạn lao động hay mắc bệnh nghề nghiệp cũng được đẩy mạnh song song với công tác phát triển đoàn viên và tổ chức các sân chơi văn hóa, thể thao.

Công nhân được tặng phiếu mua hàng tại chương trình(Ảnh: CTV Nguyễn Dư)

Đáng chú ý, công đoàn thành phố tiếp tục phối hợp thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú, đồng thời hỗ trợ công nhân tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Chia sẻ thêm về định hướng hoạt động, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết: "Liên đoàn Lao động TP xây dựng các hoạt động bằng những mục tiêu, tiêu chí cụ thể, sẽ triển khai rộng rãi trong hệ thống công đoàn. Chúng tôi mong muốn từ Tháng Công nhân, tất cả các hoạt động sẽ xuyên suốt trong năm. Phương châm là hướng về cơ sở, hướng về đối tượng đoàn viên yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi dành chăm lo rộng rãi hơn, đa dạng hơn".

Hoạt động tặng phiếu mua hàng, tặng quà cho công nhân và người dân khó khăn tại chương trình (Ảnh: CTV Nguyễn Dư)

Ghi nhận những nỗ lực của thành phố, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, Tháng Công nhân cần gắn kết chặt chẽ với công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Các doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng văn hóa an toàn, xem sức khỏe và tính mạng của người lao động là vốn quý nhất để khơi dậy sức sáng tạo.

Bà Thái Thu Xương cũng đề nghị các cấp công đoàn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đổi mới thông qua các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Ôn luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu có ít nhất 10% đoàn viên, người lao động tham gia đề xuất sáng kiến và tối thiểu 30% trong số đó được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.