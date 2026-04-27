Thêm cơ hội an cư cho công nhân từ chương trình mới

Người lao động cần một mái ấm thật sự

Tại phường Phú Mỹ (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), phần lớn lao động tại doanh nghiệp là người nhập cư đến từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, trong đó khoảng 70% chưa có chỗ ở ổn định.

Người lao động gặp khó khăn về nhà ở quan tâm đến tính pháp lý của sản phẩm

Thời gian qua, Công đoàn công ty đã tích cực kết nối, thông tin đến người lao động về các chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp cũng như các chương trình hỗ trợ liên quan. Tuy nhiên, đa phần vẫn khó tiếp cận do chi phí vượt quá khả năng chi trả.

Anh Nguyễn Trọng Hà, công nhân công ty chia sẻ: những công nhân lao động như anh chỉ mong có một mái ấm để trở về sau giờ làm, giảm bớt chi phí thuê trọ, đồng thời có không gian ổn định cho con cái sinh hoạt, học tập.

Vì thế, chương trình “An cư cùng người lao động” do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với các doanh nghiệp có quỹ đất triển khai, theo anh Hà là rất kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và mức thu nhập hiện tại của công nhân.

"Thật sự là nhà ở xã hội vẫn ở mức quá cao so với thu nhập của công nhân hiện tại. “An cư cùng người lao động” rất là phù hợp, diện tích người lao động cần khoảng từ 80 đến 120m2 mỗi căn. Để đồng hành cùng công nhân, chương trình còn hỗ trợ người lao động vay ngân hàng từ 5- 10 năm, trong khoảng thời gian này có nhiều khả năng để mình trả", anh Hà chia sẻ thêm.

Cũng có nhu cầu về nhà ở, chị Phạm Thị Thu Hiền, ở xã Long Thành, giảng viên Trường Đại học Đồng Nai cho rằng quỹ nhà ở xã hội tại Đồng Nai hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khiến nhiều người lao động chưa thể sở hữu một mái ấm riêng. Hiện tại, chị Hiền vẫn đang sống cùng ba mẹ. Với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc tiếp cận một mảnh đất để xây nhà hay một căn hộ cho người thu nhập thấp vẫn còn là ước mơ.

Chị Phạm Thị Thu Hiền, một giảng viên ở Đồng Nai tìm hiểu các sản phẩm từ chương trình

Khi nghe thông tin về chương trình “An cư cùng người lao động”, chị Hiền đã chủ động tìm hiểu với mong muốn có cơ hội tiếp cận đất để xây nhà. Mức giá từ 500–700 triệu đồng một thửa đất rộng khoảng 100m², theo chị Hiền là phù hợp với khả năng tài chính của người lao động.

"Tôi cũng có nhu cầu về nhà ở nên đi tìm một số nơi để mua nhà nhưng mà chưa có. Từ chia sẻ của đồng nghiệp cũ về chương trình “An cư cùng người lao động”, tôi sẽ tham khảo thêm các khu vực xung quanh có những dịch vụ hoặc tiện ích gì phù hợp với cuộc sống, phù hợp với thu nhập của mình". Chị Hiền cho biết.

Tất cả vì mái ấm người lao động

Chương trình “An cư cùng người lao động” có sự tham gia của các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: quỹ đất, xây dựng – thiết kế, thi công, vật liệu xây dựng…, với mục tiêu chung là giải quyết cơn “khát” về nhà ở cho người lao động nhập cư, công đoàn viên có thu nhập thấp.

Chương trình không huy động vốn, không bán dự án hình thành trong tương lai, nhằm hạn chế tối đa rủi ro pháp lý cho người tham gia. Công nhân lao động, người có thu nhập thấp còn được hỗ trợ chi phí xây dựng nhà và tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng.

Trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 2.000 nền đất tại các xã ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Trong các năm tiếp theo sẽ vận động các nhà đầu tư có quỹ đất tại Đồng Nai, Bình Dương cũ…đồng hành, nhằm chia sẻ khó khăn về nhà ở của người lao động.

Hàng ngàn sổ hồng đã có sẵn để người lao động tiếp cận

Ông Nguyễn Phú Quý, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát Anh Hào (TP.HCM) cho biết, doanh nghiệp đang sở hữu hơn 100 ha đất trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, hạ tầng đồng bộ cùng hơn 1.000 ngàn sổ hồng đã có thổ cư.

Theo ông Quý, để người lao động yên tâm về giá cả (từ 500-700 triệu đồng/thửa đất), chương trình cam kết không tăng giá từ nay đến cuối năm 2026 khi thị trường biến động. Nếu thành viên nào không đồng ý thì bồi thường 10% giá trị hợp đồng, con số này sẽ được chương trình tìm kiếm quỹ đất khác bù lại cho người lao động đã đăng ký tham gia.

Để sản phẩm (đất nền) đến đúng đối tượng người lao động, công nhân thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở, danh sách người tham gia sẽ do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp chính quyền địa phương sẽ tiến hành sàng lọc, xác nhận.

"Danh sách 10 người lao động mà chúng tôi tiếp nhận từ Liên đoàn Lao động phải qua sàng lọc, giám sát xem có đúng công nhân hay không. Doanh nghiệp đã giảm các chi phí đầu vào, lợi nhuận chỉ 10% nên không muốn việc này xảy ra, dùng “cò” thổi giá rồi sau này bán lại cho người lao động. Chúng tôi đã tính đến tình huống này rồi", ông Quý khẳng định.

Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật, LĐLĐ TP.HCM cho biết, 65% công nhân lao động tại TP.HCM là người dân từ các tỉnh đến làm việc và sinh sống. Qua khảo sát của các cấp Công đoàn thành phố, nhu cầu về nhà ở của nhóm đối tượng này là rất lớn, mong được sở hữu một ngôi nhà riêng, một tổ ấm để an cư lạc nghiệp.

Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ tiếp tục kết nối với chương trình để chăm lo cho cho đoàn viên, công đoàn

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã có nhiều hoạt động phối hợp với doanh nghiệp để tạo nguồn nhà ở xã hội cho đoàn viên và người lao động, công đoàn tham gia giám sát về đối tượng, trong đó có chương trình “An cư cùng người lao động”, nhằm tạo điều kiện cho công nhân, người lao động tiếp cận về pháp lý khi tạo lập nhà ở, tránh rủi ro, những dự án "ma", dự án không đủ điều kiện.

"Công đoàn thành phố tham gia giám sát về tính pháp lý, đảm bảo quá trình thực hiện đúng cam kết, đặc biệt là chính sách ưu đãi, đảm bảo không tăng giá trong thời gian ký kết. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố cũng phối hợp với nhiều đơn vị khác để triển khai các chương trình chăm lo cho người lao động , kể cả cho thuê nhà ở để giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống". Ông Đô cho biết thêm.

Chương trình “An cư cùng người lao động” được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhu cầu an cư của người lao động với nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội. Khi có sự đồng hành của các bên, cùng sự giám sát của Liên đoàn Lao động và chính quyền TP.HCM, bài toán nhà ở cho công nhân sẽ từng bước được tháo gỡ, hướng tới mục tiêu ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài của lực lượng lao động.