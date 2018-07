Đôi nam nữ nghi rủ nhau tự tử

Ngày 19/7, Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái 27 tuổi được phát hiện tại nhà trọ. Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ nghi tự tử (Ảnh minh họa).

Theo công an, khoảng 2 tuần trước, gia đình chị NTKT (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất liên lạc với chị T. Tiến hành kiểm tra, xác minh, công an phát hiện chị T. thuê phòng trọ cùng với bạn trai là VVD (26 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang) tại phường 1, TX Duyên Hải vào ngày 5-7, nhưng sau đó D. bỏ đi.



Đến tối 7/7, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phòng trọ thì phát hiện chị T. tử vong trên giường. Xung quanh nạn nhân có chai nước được uống dở nghi có chất độc.



Trong một diễn biến khác, khi lực lượng chức năng liên hệ làm việc thì người nhà D. cho hay thanh niên này cũng uống thuốc độc tự tử vào tối 7/7. Theo người nhà nữ nạn nhân, D. từng hăm dọa sẽ cùng tự tử với người yêu nếu xảy ra mâu thuẫn tình cảm./.

Theo Hải Dương/PL TP HCM