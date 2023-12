Đón không khí lạnh mạnh liên tiếp, nền nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm sâu

PV: Thưa ông, được biết thì trong đêm qua và sáng nay, các tỉnh, thành Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón 1 đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo. Vậy đợt không khí lạnh này sẽ có diễn biến như thế nào? Có khác gì so với đợt không khí lạnh cuối tuần trước?

Ông Vũ Anh Tuấn: Khoảng gần sáng nay, một đợt không khí lạnh khác tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này mang tính chất khô nên nhiều khả năng nhiệt độ thấp nhất trong đợt này sẽ xuống thấp hơn so với đợt trước. Theo nhận định cụ thể thì nhiệt độ các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ xuống 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung có xảy ra mưa lớn và mưa lớn tập trung chính ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có thể chuyển sang khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tuy nhiên, lượng mưa chính là ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Ngoài việc khiến nhiệt độ giảm thì đợt không khí lạnh này khiến nhiệt độ giảm thấp phát xạ nhiệt mạnh có khả năng gây ra băng giá cho vùng núi cao. Còn trên biển, đợt không khí lạnh lần này sẽ gây ra gió mạnh toàn biển Đông, toàn bộ từ khu vực Vịnh Bắc Bộ vào đến mũi Cà Mau và vùng biển từ bắc, giữa và nam Biển Đông với gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8-9, thậm chí khu vực Đông Bắc biển Đông gió cấp 8 và giật cấp 10.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia

PV: Sau đợt không khí lạnh lần này thì còn đợt không khí lạnh khác không? Và diễn biến thời tiết những ngày tới như thế nào thưa ông?

Ông Vũ Anh Tuấn: Không khí lạnh mạnh tăng cường xuống phía Nam. Ngoài ra khoảng ngày 21 và 22/12 sẽ có một đợt không khí lạnh khác sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Như vậy theo nhận định của chúng tôi đợt rét lần này khoảng qua Noel sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên. Khả năng rét nhất đợt này có thể rơi vào dịp cuối tuần này.

PV: Vâng, như ông phân tích thì nền nhiệt có thể còn xuống sâu hơn nữa. Như vậy thì có khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá hay không? Và ông có khuyến cáo như thế nào đối với người dân?

Ông Vũ Anh Tuấn: Theo nhận định của chúng tôi thì vùng núi cao có khả năng xuống dưới 3 độ C, đồng thời quá trình đó là mây mỏng về đêm làm quá trình phát triển mạnh cũng có thể vùng núi cao còn giảm sâu hơn nữa xuống dưới 0 độ. Như vậy, khả năng rất cao là hình thành băng giá. Còn mưa tuyết có xuất hiện hay không phụ thuộc vào điều kiện có độ ẩm hay không, theo tôi khả năng xuất hiện mưa tuyết là 50/50. Tuy nhiên vẫn phải đưa ra cảnh báo.. Khuyến cáo với người dân khi không khí lạnh về, ngoài việc gây giảm nhiệt độ thì tại các khu vực vùng cao người dân thường sử dụng củi than đốt trong nhà kín rất nguy hiểm đến sức khỏe con người. Thứ hai là không khí lạnh ngoài việc khiến nhiệt độ giảm thì cũng gây gió mạnh ở khu vực miền núi, chính vì vậy người dâ chăn nuôi gia súc, gia cầm cần che chắn chuồng trại hợp lý. Thứ ba là hiện tương băng giá sẽ gây thiệt hại cho cây trồng, cho nên người dân cũng phải có biện pháp che chắn, bảo vệ cây trồng.

PV: Vâng, xin cám ơn ông!