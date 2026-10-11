Đồng bào Khmer đón Lễ Sen Đôn Ta ấm áp niềm vui



Đối với bà Thị Hường (72 tuổi), ở ấp Ngã Bác, xã Xà Phiên thì niềm vui lớn nhất trong những ngày qua là được sống trong căn nhà khang trang, ấm cúng để tưởng nhớ ông bà, tổ tiên trong dịp Lễ Sen Đôn Ta năm nay.

Không có đất sản xuất, tuổi già, sức yếu, bản thân thường xuyên bị đau nhức do bệnh thần kinh tọa, hàng ngày bà Hường nhận đan lục bình gia công để có thu nhập trang trải cuộc sống. Nỗi lo lớn nhất của bà Hường trong thời gian qua là căn nhà cấp 4 đã xiêu vẹo nhưng không có tiền cất mới hoặc sửa sang lại. Dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức khởi công xây dựng căn nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng tặng cho bà. Sau thời gian xây dựng, cách nay hơn 1 tháng gia đình bà cùng hơn 160 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã đã chính thức được bàn giao những mái ấm kiên cố để ổn định cuộc sống.

“Nhà cất gần 30 năm rồi nên xuống cấp hết, mái tôn thủng, vách đổ, cột gãy. Mỗi mùa mưa, chỗ nào dột thì mình lại dời chỗ ngủ, rồi còn bị ngập nước. Nhờ Nhà nước hỗ trợ mới có nhà mới, chứ mình không có tiền xây. Mừng lắm, vui đến mức ngủ không được, mang ơn Nhà nước nhiều lắm”, bà Hường nói.

Đồng bào Khmer ở xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ được trao tặng Nhà Đại đoàn kết

Không chỉ quan tâm hỗ trợ về nhà ở, thời gian qua với việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo, các xã, phường ở thành phố Cần Thơ, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống không chỉ giúp đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điển hình như ở xã Vị Thanh 1, nhờ sự chăm lo, hỗ trợ của chính quyền các cấp, nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer ở đây đã vươn lên thoát nghèo với thu nhập ngày càng tăng qua triển khai thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ và ngành nghề nông thôn…. Hiện toàn xã có 139 hộ dân tộc Khmer với 775 khẩu thì chỉ còn 1 hộ nghèo.

Đồng bào Khmet ở xã Vị Thanh 1 được hỗ trợ con giống để phát triển kinh tế gia đình

Ông Nguyễn Quí Ninh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khi về khảo sát, làm việc với chính quyền và đồng bào dân tộc Khmer nơi đây chia sẻ:

“Rất mừng khi thấy cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, đa dạng đã được triển khai như trồng sầu riêng, trồng mướp, nuôi ba ba, chồn, rắn; cùng với đó là các hợp tác xã chế biến, tiêu thụ sản phẩm thô. Đây là những mô hình đáng quý, phù hợp với điều kiện và tư liệu sản xuất tại địa phương, không đòi hỏi vốn đầu tư quá lớn, có thể bắt đầu từ kinh tế hộ gia đình rồi từng bước phát triển thành tổ hợp tác”.

Hiện, Cần Thơ có 543.266 người dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ hơn 14% dân số thành phố. Thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, các địa phương trên địa bàn thành phố đã được bố trí nguồn lực đáng kể để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và giảm nghèo. Địa bàn Sóc Trăng và Hậu Giang (cũ) được phân bổ hơn 1.520 tỉ đồng thực hiện Chương trình; thành phố Cần Thơ (cũ) cũng chủ động lồng ghép hơn 64 tỉ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào Khmer.

Thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình trực tiếp mừng Lễ Sen Đôn Ta năm 2026

Theo Hòa thượng Lý Hùng - Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, và đồng bào Khmer nói riêng. Nếu như trước đây, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer tại khu vực Tây Nam Bộ từng ở mức rất cao, lên đến 36%, thì nay con số này đã giảm đi từng bước đáng kể. Tại thành phố Cần Thơ, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer nay chỉ còn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, phần lớn là hộ cận nghèo.

“Chính quyền các cấp đang triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển kinh tế, giảm nghèo. Các chùa chiền được trùng tu khang trang, lễ hội truyền thống được gìn giữ, phát huy. Lễ Sen Đôn Ta năm nay diễn ra sôi nổi tại Cần Thơ, với các nghi lễ được tổ chức trang trọng, trong không khí hòa hợp, phấn khởi, thể hiện lòng thành kính của đồng bào đối với ông bà, cha mẹ đã khuất”, Hòa thượng Lý Hùng cho hay.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà các chùa và đồng bào Khmer trong dịp Lễ Sen Đôn Ta năm 2026

Sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã góp phần giúp đồng bào Khmer ở thành phố Cần Thơ ngày càng ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đón Lễ Sen Đôn Ta ấm áp niềm vui và sự phấn khởi, đồng bào càng thêm tin tưởng, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer.