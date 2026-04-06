Đồng bộ nền tảng dữ liệu số ngành Nông nghiệp và Môi trường

Thứ Hai, 22:20, 06/04/2026
VOV.VN - Cuối giờ chiều nay (6/4), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ và bấm nút kích hoạt kết nối, đồng bộ dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kết nối với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12), Bộ Công an.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và môi trường, góp phần hình thành nền tảng dữ liệu số đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, điều hành và phát triển ngành theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Kết nối, đồng bộ dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

Từ nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc xác định dữ liệu là “tài nguyên chiến lược”, là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nỗ lực tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu đa ngành, quy mô lớn. Trong đó, quyết liệt triển khai tháo gỡ những nhiệm vụ khó khăn tồn đọng từ nhiều năm qua như: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; truy xuất nguồn gốc đối với nông, lâm, thủy sản.

Đến nay, 2 Bộ đã hoàn thành kết nối đồng bộ 12/12 cơ sở dữ liệu trọng điểm với Trung tâm dữ liệu Quốc gia của Bộ Công an. Tất cả 12 cơ sở dữ liệu đều đã sẵn sàng vận hành chính thức và tiếp tục được chuẩn hóa theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Đồng bộ nền tảng dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường lên hệ thống Quốc gia

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: “Sự hoàn thiện kết nối về cơ sở dữ liệu cùng với việc triển khai kế hoạch truy xuất nguồn gốc nông sản đã đóng góp thiết thực hiệu quả đối với công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ở Trung ương và địa phương. Đồng thời, góp phần phục vụ tốt hơn, mang lại hiệu quản thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các dịch vụ công”.

Tin tưởng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu sẽ trở thành mô hình tiêu biểu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia cho biết, 2 Bộ sẽ tiếp tục phối hợp để phát huy tối đa giá trị của 12 cơ sở dữ liệu đã kết nối.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương: Tiếp tục phối hợp, phát huy giá trị cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

“Tiếp tục đối khớp, xác thực thông tin, dữ liệu cá nhân, tổ chức trong các cơ sở dữ liệu của ngành nông nghiệp và môi trường, với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia. Duy trì cơ chế đôn đốc theo dõi thường xuyên, hướng dẫn các đơn vị chủ quản dữ liệu để thực hiện đúng quy trình cập nhật, chỉnh lý biến động, đảm bảo dữ liệu luôn được đồng bộ thường xuyên, liên tục theo thời gian thực về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Tiếp tục rà soát kỹ thuật, lộ trình hóa để kết nối đồng bộ các cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin còn lại theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 214 của Chính phủ về Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện trong năm 2026”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh.

Kết nối 12 cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

Biên bản ghi nhớ ký ngày 6/4/2026 giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an nhằm thúc đẩy kết nối, đồng bộ dữ liệu ngành về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Văn bản được triển khai trên cơ sở các chủ trương lớn của Chính phủ gồm: Kế hoạch 02; Nghị quyết 214, Nghị quyết 11 của Chính phủ, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Minh Long/VOV1
Tag: dữ liệu số ngành Nông nghiệp và Môi trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bộ Công an Lễ ký kết biên bản ghi nhớ kích hoạt kết nối đồng bộ dữ liệu Bộ Nông nghiệp và Môi trường Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia
Vì sao công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn chậm?
VOV.VN - Ba “điểm nghẽn” lớn trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được chỉ ra là quyết tâm địa phương chưa đồng đều, nguồn lực hạn chế và thiếu phối hợp đồng bộ, khiến tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chênh lệch rõ rệt.

AI, công nghệ số và dữ liệu tiếp tục mở ra cơ hội mới
VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn đơn thuần là một công cụ công nghệ, mà đang được xác lập là công nghệ nền tảng, giữ vai trò "động cơ trung tâm" trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về bất động sản
VOV.VN - Sáng nay (13/1), tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

