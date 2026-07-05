Đồng đội, làng xóm tiếc thương nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển

Như tin đã đưa, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển - người từng vác hai hòm đạn nặng 98kg giữa mưa bom bảo vệ cầu Hàm Rồng - đã từ trần sáng 4/7 tại Thanh Hóa, hưởng thọ 81 tuổi. Sự ra đi của bà đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội, người thân và những người từng có cơ hội gặp gỡ bà.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lúc 19 tuổi, cao hơn 1,4m, nặng 42kg vác cùng lúc 2 hòm đạn nặng 98kg. (Ảnh tư liệu)

Sau những chiến công làm nên tên tuổi của một nữ anh hùng trên tuyến lửa, bà trở về với cuộc sống đời thường bằng tất cả sự giản dị, khiêm nhường và tận tụy. Với bà con khu phố, bà là người hàng xóm nghĩa tình; với đồng đội, bà là người đồng chí mẫu mực; với thế hệ trẻ, bà là một nhân chứng lịch sử suốt đời miệt mài truyền lửa yêu nước.

Trong căn nhà nhỏ trên phố Trường Thi (Thanh Hóa), nơi Anh hùng LLVT Nhân dân Ngô Thị Tuyển từng gắn bó nhiều năm, hôm nay không khí trĩu nặng, tiếc thương trước sự ra đi của người hàng xóm mà họ luôn dành sự kính trọng, yêu mến.

Bà Nguyễn Thị Thục (SN 1958), sống cạnh nhà bà Ngô Thị Tuyển

Bà Nguyễn Thị Thục (SN 1958), sống cạnh nhà bà Ngô Thị Tuyển nhiều năm, chia sẻ rằng điều khiến bà và nhiều người nhớ nhất không phải là những chiến công hiển hách, mà chính là lối sống khiêm nhường của nữ Anh hùng trong cuộc sống đời thường.

Bà Tuyển là người rất nhiệt tình, năng nổ, nhưng vô cùng khiêm tốn và tiết kiệm. Việc gì cũng chuẩn bị chu đáo từ trước, làm đến nơi đến chốn, nhất là những công việc của khu phố hay tập thể. Ai cần giúp đỡ điều gì cũng đều sẵn sàng tham gia.

“Cả cuộc đời chị ấy sống tằn tiện, chịu nhiều vất vả nhưng chưa bao giờ than phiền. Với bà con lối xóm, chị luôn chan hòa, sống tình cảm, chưa từng để mất lòng ai. Bởi vậy, khi nghe tin chị mất, ai cũng thấy hụt hẫng như mất đi một người thân trong gia đình”, bà Thục xúc động nói.

Không chỉ được bà con khu phố yêu quý, Anh hùng Ngô Thị Tuyển còn là một thành viên gương mẫu của Ban hưu trí Dân Chính Đảng TP Thanh Hóa cũ.

Ông Trịnh Ngọc Thiềng (SN 1946), nguyên Phó Ban hưu trí Dân Chính Đảng TP Thanh Hóa cũ, cho biết trong mọi hoạt động của Ban liên lạc, bà Ngô Thị Tuyển luôn là người có trách nhiệm, gương mẫu và đầy nhiệt huyết.

“Đồng chí Tuyển là người sống có lý tưởng, chiến đấu dũng cảm, không ngại gian khổ, hy sinh. Sau chiến tranh, đồng chí vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực vận động các thành viên tham gia sinh hoạt, đóng góp xây dựng quỹ và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho Ban liên lạc. Đồng chí mất đi là một mất mát rất lớn đối với chúng tôi”, ông Thiềng chia sẻ.

Đối với các thành viên Câu lạc bộ Người anh hùng và nhân chứng lịch sử Thanh Hóa, sự ra đi của bà Ngô Thị Tuyển còn là sự mất mát của một người truyền lửa đặc biệt.

Ông Lê Ngọc Toàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người anh hùng và nhân chứng lịch sử Thanh Hóa

Ông Lê Ngọc Toàn (SN 1972), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người anh hùng và nhân chứng kể chuyện lịch sử, cho biết bà Ngô Thị Tuyển tham gia sinh hoạt câu lạc bộ từ năm 2019 và luôn là một trong những thành viên tiêu biểu nhất.

“Chị Tuyển vừa là người chị, người mẹ, vừa là một người anh hùng trong lòng nhân dân Thanh Hóa. Dù tuổi cao, sức yếu, chị vẫn luôn vượt qua bệnh tật để đồng hành cùng câu lạc bộ từ những ngày đầu thành lập và góp phần xây dựng câu lạc bộ phát triển như hôm nay”, ông Toàn chia sẻ.

Trong nhiều năm qua, bà Ngô Thị Tuyển đã tham gia hàng nghìn buổi nói chuyện truyền thống tại trường học, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và những chương trình “Về nguồn”. Qua từng câu chuyện về chiến tranh, bà truyền cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với Tổ quốc.

“Chị từng tham gia thực hiện hai nhiệm vụ lớn của câu lạc bộ là tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tinh thần yêu nước, cách mạng đến thế hệ trẻ. Điều khiến chúng tôi cảm phục nhất là có những hôm chị rất mệt, sức khỏe không tốt nhưng chỉ cần bước lên bục nói chuyện là như quên hết đau yếu. Giọng nói của chị vẫn đầy nhiệt huyết, đầy cảm xúc trước hàng nghìn học sinh, sinh viên”, ông Toàn nhớ lại.

Anh hùng LLVT Nhân dân Ngô Thị Tuyển trong buổi kể chuyện lịch sử tại trường THPT Hậu Lộc 1, tỉnh Thanh Hoá

"Dù được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị từ năm ngoái khi bệnh trở nặng nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã không qua khỏi. Câu lạc bộ mất đi một người đồng chí, đồng đội đã sát cánh nhiều năm; thế hệ trẻ mất đi một nhân chứng lịch sử sống; còn nhân dân cả nước mất đi một nữ Anh hùng LLVT Nhân dân suốt đời cống hiến cho Tổ quốc và cho công tác giáo dục truyền thống", ông Toàn xúc động nói.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng với những người từng gặp Anh hùng Ngô Thị Tuyển, điều còn đọng lại không chỉ là hình ảnh người nữ chiến sĩ năm xưa lập nên những chiến công vang dội mà còn là một người phụ nữ bình dị, nhân hậu, sống hết lòng vì mọi người. Những giá trị mà bà để lại, từ tinh thần quả cảm trên chiến trường đến sự tận tụy trong đời thường sẽ còn sống mãi trong ký ức của đồng đội, bà con lối xóm và nhiều thế hệ người Việt Nam.