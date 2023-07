Dông lốc làm sập nhà chờ cầu cảng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng

Nạn nhân tử vong là bà Đỗ Thị Trà My, sinh ngày 10/2/1986, thường trú ấp Báu Trại, xã Thượng Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là khách du lịch bị kẹt lại tại xã đảo; bà Đỗ Thị Ái Ngân, sinh ngày 19/4/1981, thường trú ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long, là chị gái của Trà My, bị thương nặng. 2 người dân địa phương bị thương gồm ông Lê Tuấn Vũ, sinh năm 1992 và bà Trương Bé Bảy, sinh năm 1975.

Hiện trường vụ sập nhà chờ tại bến cảng.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã An Sơn đã điều động lực lượng cấp cứu người bị thương và lo hậu sự cho người đã chết; đồng thời, xin hỗ trợ từ UBND tỉnh Kiên Giang và Ban chỉ huy PCTT&TKCNCH tỉnh cho tàu Hòa Bình Ship vận chuyển cấp cứu đối với các trường hợp bị nạn.

Đưa người bị thương đi cấp cứu

Ngay trong chiều 18/7, ông Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tạo điều kiện, bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các nạn nhân do bão tại xã An Sơn - huyện Kiên Hải; Giao Sở Y tế liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm thông tin để kịp thời chủ động chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị y tế kịp thời cứu chữa, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê.