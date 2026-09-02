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Đóng lối lên cao tốc TP.HCM đi TP.Đồng Nai trong ngày 2/9

Thứ Tư, 08:53, 02/09/2026
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VOV.VN - Từ 5h đến 24h ngày 2/9, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tạm dừng phương tiện hướng đi TP.Đồng Nai để tổ chức lưu thông một chiều về thành phố. Lượng xe đi Đồng Nai sẽ được phân luồng từ xa qua tuyến lộ trình khác nhằm ngăn chặn ùn tắc.

Theo dự báo, từ 12h ngày 2/9, dòng xe từ các tỉnh miền Trung, TP.Đồng Nai và khu vực phía Đông thành phố về TP.HCM sẽ tăng đột biến.

Lưu lượng đạt cao điểm trong khoảng 16h đến 22h, tiềm ẩn nguy cơ kẹt xe kéo dài từ 8 đến 12km tại khu vực trạm thu phí Long Phước và nút giao An Phú. Trong khi đó, chiều ngược lại dự kiến giảm mạnh. Việc triển khai chạy một chiều nhằm tránh lặp lại tình trạng kẹt xe từng xảy ra trong kỳ nghỉ lễ 30/4 trước đó.

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Việc ngành chức năng phân luồng, chỉ cho chạy một chiều đoạn cao tốc vào trung tâm TP.HCM nhằm hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: Kiều Anh)

Để đảm bảo phương án, lực lượng chức năng đóng hoàn toàn các lối lên cao tốc hướng đi TP.Đồng Nai tại nút giao An Phú (đường Mai Chí Thọ, đầu hầm sông Sài Gòn) và khu vực Võ Chí Công - vòng xoay Phú Hữu.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động túc trực từ 4h30 sáng tại các chốt chặn và điểm giao cắt. Người dân từ trung tâm thành phố có nhu cầu đi TP.Đồng Nai bắt buộc đi theo hai lộ trình thay thế.

Ở chiều ngược lại, dòng xe từ TP.Đồng Nai đổ về cũng được phân tán sớm. Cảnh sát giao thông sẽ điều tiết một phần phương tiện rời cao tốc tại Vành đai 3 và Vành đai 2 đi xuống đường Võ Chí Công, tránh tình trạng toàn bộ lượng xe dồn ứ tại đầu nút giao An Phú.

Các vị trí đóng lối lên cao tốc:

+Khu vực nút giao An Phú: Đóng lối lên cao tốc từ Mai Chí Thọ, đầu hầm hướng vào cao tốc và các nhánh kết nối tại Mai Chí Thọ – Lương Định Của, Mai Chí Thọ – đường D1.

+Khu vực Võ Chí Công – vòng xoay Phú Hữu: Đóng các nhánh C1, C2 và các lối từ Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, đường song hành đi lên cao tốc theo hướng Đồng Nai.

Bố trí chốt tại các nhánh nhập làn thuộc Vành đai 2, Vành đai 3 và đường song hành cao tốc, không để phương tiện đi vòng qua các đường nhánh để tiếp tục lên cao tốc.

Đối với phương tiện còn lưu thông trên chiều cao tốc hướng đi TP.Đồng Nai trước thời điểm đóng đường, lần lượt hướng dẫn ra khỏi cao tốc tại các nhánh xuống Đỗ Xuân Hợp, Võ Chí Công hoặc Vành đai 3.

Hướng di chuyển thay thế đối với phương tiện đi Đồng Nai:

-Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện lựa chọn một trong các lộ trình sau:

+ Lộ trình qua cầu Đồng Nai: Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

+Lộ trình qua phà Cát Lái: Mai Chí Thọ → Đồng Văn Cống → Nguyễn Thị Định → phà Cát Lái → Đồng Nai.

-Phương tiện từ Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu và các khu vực lân cận có nhu cầu đi Đồng Nai được hướng dẫn theo các lộ trình:

+Võ Chí Công → Khu Công nghệ cao → Võ Nguyên Giáp → cầu Đồng Nai.

+Võ Chí Công → vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → phà Cát Lái → Đồng Nai.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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