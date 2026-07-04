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Đồng Nai chính thức lăn bánh tuyến buýt điện đầu tiên

Thứ Bảy, 15:58, 04/07/2026
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VOV.VN - Ngày 4/7, tuyến xe buýt điện số 9 kết nối từ Bến xe Biên Hòa (phường Trấn Biên) đến Dốc Mơ 3 (xã Thống Nhất) đã chính thức đi vào vận hành.

Đây là bước đột phá của Đồng Nai trong lộ trình "xanh hóa" giao thông đô thị, mang đến trải nghiệm di chuyển văn minh, an toàn và siêu tiết kiệm cho hàng ngàn người dân, đặc biệt là công nhân và học sinh, sinh viên.

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Xe buýt điện số 9 (Ảnh: MN)

Tuyến buýt điện số 9 có chiều dài toàn lộ trình lên tới 57,5km, kết nối xuyên suốt từ nội thành ra ngoại ô. Xe xuất phát từ Bến xe Biên Hòa (phường Trấn Biên) và kết thúc tại Dốc Mơ 3 (xã Thống Nhất). 

Lộ trình di chuyển thông minh đi qua hàng loạt trục đường "xương sống" và các khu vực sầm uất nhất của Đồng Nai như: Cách Mạng Tháng Tám – Hà Huy Giáp – Võ Thị Sáu – Dương Tử Giang – Nguyễn Ái Quốc – Đồng Khởi- ngã tư KCN Amata – dọc Quốc lộ 1 – Bưu điện Trảng Bom – Đường 30/4 – Hùng Vương – Nguyễn Hoàng – Đường Trảng Bom - Cây Gáo – Quốc lộ 20 – Gia Tân 1 – Điểm cuối Dốc Mơ 3 và ngược lại.

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Lộ trình di chuyển của tuyến số 9 (ảnh: MN)

Với mạng lưới phủ rộng các khu dân cư đông đúc và các khu công nghiệp lớn, tuyến buýt được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán đi lại của hàng ngàn lao động, học sinh, sinh viên; đồng thời hạ nhiệt áp lực giao thông, giảm ùn tắc và ô nhiễm trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20.

Dù là tuyến xe buýt không trợ giá, mức giá vé của tuyến số 9 lại khá rẻ và được chia nhỏ linh hoạt theo cự ly di chuyển. Cụ thể: hành khách đi dưới 7km có giá 8.000 đồng/ lượt; từ 7km đến dưới 20km là 20.000 đồng/lượt; từ 20km đến dưới 40km là 30.000 đồng/lượt; và từ 40km trở lên cho toàn tuyến là 40.000 đồng/lượt.

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Giá vé xe buýt điện số 9 (ảnh: MN)

Đặc biệt, người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên) và trẻ em dưới 6 tuổi còn được miễn phí 100% giá vé; giảm 50% giá vé tháng/vé tập dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam; giảm 25% giá vé tháng/vé tập cho các đối tượng hành khách còn lại.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai khẳng định, toàn bộ dàn xe thuộc tuyến số 9 đều là xe mới 100%, vận hành hoàn toàn bằng năng lượng điện sạch. Trước khi lăn bánh, từ đầu tháng 3/2026, Sở đã hoàn tất thẩm định nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy và đào tạo nghiệp vụ chuẩn chỉnh cho đội ngũ tài xế, nhân viên.

Bước lên xe, hành khách sẽ được tận hưởng không gian văn minh với hệ thống điều hòa công suất lớn, mát mẻ bất chấp nắng nóng; camera giám sát an ninh toàn thời gian; các thiết bị hiện đại hỗ trợ tối đa cho hành khách.

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Lãnh đạo các đơn vị trải nghiệm xe buýt điện (Ảnh: MN)

Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, việc đưa tuyến xe buýt điện số 9 vào vận hành là hành động cụ thể hóa cam kết xây dựng một đô thị thông minh, sinh thái. Đây là bước đi mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, bền vững, lấy chất lượng môi trường sống của người dân làm thước đo phát triển.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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