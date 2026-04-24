Hà Nội miễn phí xe buýt, tàu điện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Theo đó, chính sách miễn vé sẽ được triển khai trong tổng cộng 7 ngày, chia thành 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4/2026 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương); đợt 2 từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026 (dịp 30/4-1/5). Đây là đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội, trên cơ sở thống nhất với Sở Tài chính Hà Nội.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, bao gồm Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố, các doanh nghiệp vận tải xe buýt và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội, tổ chức triển khai đồng bộ các phương án vận hành. Mục tiêu là bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ.

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát lượng hành khách để kịp thời điều chỉnh tần suất, chuyến lượt; đồng thời kiểm soát chặt chẽ số liệu miễn vé nhằm phục vụ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định. Việc cân đối kinh phí sẽ sử dụng từ nguồn trợ giá năm 2026 đã được giao, trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND Thành phố xem xét điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc bố trí, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí trợ giá đúng quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng giao các sở, ngành như Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Công an Thành phố và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền rộng rãi về chính sách miễn vé. Đồng thời, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga đường sắt đô thị.

Việc miễn phí phương tiện công cộng trong dịp cao điểm được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài.