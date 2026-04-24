Hà Nội miễn phí xe buýt, tàu điện trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Thứ Sáu, 09:34, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1708 chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị, phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Theo đó, chính sách miễn vé sẽ được triển khai trong tổng cộng 7 ngày, chia thành 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4/2026 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương); đợt 2 từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026 (dịp 30/4-1/5). Đây là đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội, trên cơ sở thống nhất với Sở Tài chính Hà Nội.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, bao gồm Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố, các doanh nghiệp vận tải xe buýt và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội, tổ chức triển khai đồng bộ các phương án vận hành. Mục tiêu là bảo đảm an toàn, thông suốt, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ.

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát lượng hành khách để kịp thời điều chỉnh tần suất, chuyến lượt; đồng thời kiểm soát chặt chẽ số liệu miễn vé nhằm phục vụ công tác nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định. Việc cân đối kinh phí sẽ sử dụng từ nguồn trợ giá năm 2026 đã được giao, trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND Thành phố xem xét điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc bố trí, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí trợ giá đúng quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng giao các sở, ngành như Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Du lịch, Công an Thành phố và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền rộng rãi về chính sách miễn vé. Đồng thời, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga đường sắt đô thị.

Việc miễn phí phương tiện công cộng trong dịp cao điểm được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Miễn phí xe buýt - tạo cú hích cho giao thông công cộng TP.HCM

VOV.VN - Giao thông công cộng TP.HCM hiện chỉ đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, thấp hơn nhiều so với các đô thị lớn trong khu vực. Trong bối cảnh áp lực phương tiện cá nhân ngày càng tăng, TP đang "đặt cược" vào metro và chính sách miễn phí xe buýt để tạo cú hích thay đổi thói quen di chuyển.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Hà Nội miễn vé xe buýt miễn phí metro Hà Nội vận tải công cộng trợ giá nghỉ lễ 30/4 - 1/5 Giỗ Tổ Hùng Vương tăng cường giao thông công cộng giảm ùn tắc Hà Nội Sở Xây dựng Hà Nội chính sách trợ giá vận tải phục vụ nhu cầu đi lại
VOV.VN - Sáng nay (22/4), Quốc hội thảo luận ở hội trường, cho ý kiến góp ý Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa có đề xuất kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện đến hết năm 2030, có nghĩa kéo dài hơn 3 năm nữa so với quy định hiện tại.

VOV.VN - Từ năm học 2026–2027, toàn bộ học sinh trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí, sớm hơn 4 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 71.

